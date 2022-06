Imaginile distribuite de președintele ucrainean Volodimir Zelenski arată un incendiu uriaș care se manifesta într-o clădire imensă și un fum întunecat care se ridica spre cer, în timp ce mai mulți oameni priveau de afară. Reuters notează că nu a putut verifica imediat imaginile.

Zelenski a afirmat că peste 1.000 de persoane se aflau în centrul comercial în momentul atacului. El nu a oferit detalii despre victime, dar a precizat: „Este imposibil să ne imaginăm numărul victimelor.”

„Mall-ul este în flăcări, pompierii încearcă să stingă incendiul, este imposibil să ne imaginăm numărul victimelor”, a scris liderul ucrainean pe Telegram, potrivit Sky News.

„Este inutil să sperăm la decență și umanitate din partea Rusiei”, a precizat Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că centrul comercial „nu reprezenta niciun pericol pentru armata rusă, nu avea nicio valorică strategică, era doar o încercare a oamenilor de a duce o viață normală”.

O operațiune de salvare este în curs de desfășurare, iar nouă dintre răniți se află în stare gravă, a anunțat Kyrylo Timoșenko, adjunctul șefului biroului prezidențial. Acesta a declarat că cel puțin două persoane au fost ucise și 20 rănite în urma atacului care a lovit mall-ul din Kremanciuk.

The local residents are helping the medics to provide first aid to the victims of the missile attack on the #Kremenchuk shopping centre. pic.twitter.com/My1Cs8uGVz — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022

„Kremenciuk chiar acum… Rusia a lovit intenționat un centru comercial, cu peste o mie de civili înăuntru. În mijlocul zilei. Doar pentru că vrea să ucidă. Pentru a umple totul cu sânge ucrainean. Federația Rusă – un stat terorist. Federația Rusă – cel mai dezgustător război”, a scris consilierul prezidențial Mihailo Podoliak pe Twitter, publicând de asemenea imagini cu centrul comercial în flăcări.

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Kremenciuk, un oraș industrial de 217.000 de locuitori înainte de invazia Rusiei din 24 februarie în Ucraina, se află pe râul Dnipro, în regiunea Poltava, și este locul unde se află cea mai mare rafinărie de petrol din Ucraina.

Yeah, lets just fire a fucking missile upon a shopping mall in Kremenchug with over 1,000 civilians in it, why not.

Russia is a terrorist state that must be defeated, disarmed, and stripped of its ability to wage aggressive wars. pic.twitter.com/goeuZKaIJy — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 27, 2022

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei, care neagă că ar ținti în mod deliberat civili.

Foto: captură video Mihailo Podoliak / Twitter

