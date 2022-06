Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va îndemna puterile mondiale să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina atunci când se va adresa luni la summit-ul G7, potrivit The Guardian.

Președintele american Joe Biden și omologii săi din Grupul celor șapte democrații bogate, reuniți în Alpii Bavarezi, și-au subliniat unitatea în fața agresiunii Rusiei, chiar dacă efectele globale se agravează.

Zelenski urmează să se alăture liderilor Statelor Unite, Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Japoniei și Canadei prin link video la ora 10:00.

În discursul său zilnic, duminică seara, Zelenski și-a reînnoit apelurile pentru ca mai multe arme și sisteme de apărare aeriană să fie livrate Ucrainei și pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei de către națiunile G7.

„Avem nevoie de o apărare aeriană puternică – modernă, pe deplin eficientă. Care poate asigura o protecție completă împotriva acestor rachete. Despre asta discutăm în fiecare zi cu partenerii noștri. Există deja niște acorduri. Și partenerii trebuie să se miște mai repede dacă sunt cu adevărat parteneri, nu observatori”, a spus el.

„Întârzierile în transferul de arme către statul nostru, orice restricții sunt de fapt o invitație pentru Rusia de a lovi din nou și din nou.”

Ucraina i-a acuzat duminică pe soldații ruși că au bătut o femeie de 70 de ani din orașul Herson până când i-au rupt coloana vertebrală, după ce aceasta a refuzat să predea pașaportul ucrainean, relatează Sky News.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Ministerul ucrainean de Externe a scris că rușii au oprit mașina în care se afla Tetiana Antoniuk în timp ce aceasta încerca să părăsească Hersonul.

Acest oraș-port strategic se află în prezent sub ocupație rusă.

O asociație medicală din Liov a scris pe Facebook că Tetiana Antoniuk este o jurnalistă care s-a pensionat și că a aceasta a făcut voluntariat în regiune.

„Pe jumătate conștientă, cu coloana vertebrală fracturată, Tatiana Antoniuk, în vârstă de 70 de ani, abia a putut să urce în mașină și să fugă de la punctul de control inamic”, a precizat asociația medicală.

#Russians stopped the car in which Tetiana Antoniuk, 70yo, and her neighbors were trying to escape the #Russian occupation of #Kherson region. When she refused to give her ??passport — they started beating her and broke her spine.



Lviv 1st Medical Union

Stop #RussianWarCrimes pic.twitter.com/bhhAtNduSk