Întâlnirea dintre președinții SUA-Rusia este programată să aibă loc în Alaska, la 15 august.

Volodimir Zelenski: Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei e deja în Constituția Ucrainei

Cu câteva ore înainte de a anunța întâlnirea, Donald Trump sugerase că țara lui Zelenski ar putea fi nevoită să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, care a început cu invazia pe scară largă a Moscovei, în februarie 2022.

Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, într-o postare pe Telegram, că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului”.

This war must be brought to an end—and Russia must end it. Russia started it and is dragging it out, ignoring all deadlines, and that is the problem, not something else. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

El a reiterat că Ucraina trebuie să fie implicată în orice soluție de pace și a spus că este pregătit să colaboreze cu partenerii pentru o pace „reală” și „durabilă”.

Zelenski a mai spus că Ucraina „nu va oferi Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu se va abate și nu poate devia de la acest lucru”, a adăugat el.

Declarațiile sale au urmat comentariilor făcute de Trump vineri, la Casa Albă, potrivit cărora „va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți”.

„Este vorba de teritorii disputate de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a spus președintele american.

În schimb, Trump nu a dat detalii suplimentare despre cum ar arăta o astfel de propunere.

Ulterior, Donald Trump a anunțat întâlnirea dintre el și Vladimir Putin, spunând că vor urma mai multe detalii. Întâlnirea a fost confirmată ulterior și de Kremlin.

Volodimir Zelenski: Orice soluții împotriva noastră sunt soluții împotriva păcii

Zelenski a spus sâmbătă că Ucraina este pregătită pentru „soluții reale care pot aduce pacea”, dar a subliniat că Ucraina trebuie să fie implicată.

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina, sunt în același timp soluții împotriva păcii”, a afirmat el.

„Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, durabilă – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a încheiat Zelenski.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, vor avea o întâlnire pe 15 august în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, început în februarie 2022, odată cu invazia pe scară largă a Rusiei.

Șeful statului ucrainean a declarat în repetate rânduri că nu este dispus să cedeze teritorii Rusiei. Totuși, nu este exclusă organizarea unui referendum în acest sens.



