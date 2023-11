„Lunetistul SBU a stabilit un record mondial. A lovit un soldat rus de la o distanță incredibilă de 3.800 de metri. Recordul anterior era de 3.540 de metri“, a transmis Departamentul de Contrainformații Militare al SBU.

SBU a publicat și o filmare a loviturii, însă informațiile nu pot fi verificate în mod independent. „SBU schimbă regulile lunetismului la nivel mondial, soldații noștri demonstrând capacitatea de a lucra eficient la distanţe fantastice”, se mai spune în mesaj.

An Security Service of Ukraine sniper has set a new world record by eliminating a Russian invader from an extraordinary distance of 3.8 kilometers.



by using the Ukrainian-made „Lord of the Horizon” rifle, surpassing the previous record of 3540 meters. pic.twitter.com/OjCrLa6pkn