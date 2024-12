„În momentul în care am început negocierile pentru formarea acestui Guvern, am văzut atunci cifrele reale prezentate de colegii noştri de coaliţie iar noi, spre deosebire de alţii, nu ne-am ridicat de la masă (n.red. – trimitere la partidul condus de Elena Lasconi). Spre deosebire de alţii, am decis să susţinem acest guvern, să facem parte din această coaliţie, să asigurăm o majoritate parlamentară pentru a ieşi din această situaţie dificilă”, a declarat ministrul finanţelor la briefingul de presă de la Palatul Victoria, după ședința de Guvern.

Și a continuat: „Fără UDMR, probabil, în momentul de faţă, am avea un guvern minoritar, am avea haos. Noi, când am intrat în această coaliţie, nu am intrat ca să fim spectatori, ci să muncim, să ne asumăm răspunderi. Nu am luat ministere uşoare, eu personal mi-am asumat acest rol ingrat de ministru al finanţelor”.

„Vrem să rămânem în continuare vocea raţiunii în acest Guvern, vrem să schimbă obiceiuri şi să aducem România pe o traiectorie a credibilităţii, a sustenabilităţii, a echităţăţii sociale şi a respectului faţă de cetăţean şi antreprenori”, a conchis Tanczos Barna.

Deși la începutul lunii decembrie USR a semnat un acord pentru formarea unei coaliții proeuropene alături de PSD și PNL, partidul condus de Elena Lasconi a fost exclus din coaliție pe 20 decembrie și nu face parte din actualul Executiv.

În aceste condiții, PSD primit 8 ministere, PNL 6 ministere, iar UDMR 2 ministere.

