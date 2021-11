Mirela Vaida a publicat ultima imagine cu Petrică Mâțu Stoian, făcută cu 3 zile înainte să moară. Artistul slăbise 24 de kilograme

Mirela Vaida a publicat ultima imagine cu Petrică Mâțu Stoian, făcută în timpul filmărilor la Revelion 2022, unde acesta a fost prezent.

„Dumnezeule!! Nu îmi vine să cred!! Tocmai am terminat spectacolul și, când am ieșit din scenă, am aflat cumplita veste: Petrică Mâțu Stoian a murit! Sunt înmărmurită. Sunt șocată!

Această fotografie este făcută de mine în urmă cu 3 zile, când am filmat ediția de Revelion din platoul @acces_directoficial Nu am cuvinte… Nu există emisiuni speciale de Sărbători la care Mâțu Stoian să nu fi fost chemat!

Era nemaipomenit, cu poftă lui de viață, cu graiul și portul lui din Izverna, de care era atât de mândru… Maestre, noi avem multe filmări zilele acestea și tu trebuie să fii acolo!! Nu putem concepe că nu mai ești! Tu umpli tot cu cântecele tale, cu glumele tale… este incredibil!! Dumnezeu să te ierte, Matule!!”, a scris Mirela Vaida pe contul de socializare.

Ajuns în UPU, artistul a fost stabilizat și internat pe secția Cardiologie, dar, la scurt timp, starea acestuia s-a degradat, fiind nevoie de intubare și transfer pe ATI.

„A fost adus cu ambulanța, de la clinica Nera, de lângă Sasca Montană, 100 de kilometri de Reșița, unde făcea acea terapie hiperbară. S-a făcut solicitare pentru tuse cu sânge. A dezvoltat o bronhopneumonie și a decedat în urma unui șoc septic. 70 la sută din capacitatea pulmonară era afectată. Colegii mei au făcut tot ce este posibil, dar, din păcate, organismul dânsului nu a mai rezistat”, a explicat Cosmin Librimir, directorul medical SJU Reşiţa, pentru Libertatea.





