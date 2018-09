Ultimele suflări ale simbolului Deltei Dunării: Lotca va mai exista doar vreo 10 ani

Dacă ne uităm pe Google la poze cu Delta Dunării, o să vedem că jumătate dintre ele conţin lotca şi pescarul', spune Teodor Frolu, vicepreşedintele Asociaţiei Ivan Patzaichin, unul dintre cei care cred că moartea lotcii nu este chiar inevitabilă.

O meserie pe cale de dispariţie

De aproape 10 ani, pe canalele Deltei a apărut canotca, o ambarcaţiune nouă, care arată ca o lotcă, dar care se mişcă precum o canoe. A pornit ca un vis al lui Ivan Patzaichin, transformat în realitate de Paul Vasiliu, singurul marangoz al Deltei.

La pescari canotca nu a prins. Pescarii fac parte din altă lume. Din lumea celor care stau pe creangă şi cu ferăstrăul îşi taie creanga', spune cu amărăciune Paul Vasiliu.

Nu îi place să fie considerat ultimul' din meseria sa. De 20 de ani însă, tot construieşte bărci de unul singur în atelierul său şi speră că va avea cui lăsa meseria mai departe.

Marangoz, caut ucenic

Ultimul marangoz are un atelier, are comenzi şi are idei, dar nu are ucenici.

Sunt în căutare. Cine ar fi pasionat, cine aude şi cine şi-ar dori, să mă caute', zice el, zâmbind. Dar Paul Vasiliu nu vrea să convingă pe nimeni să înveţe meserie de la el.

Persoana aceea trebuie să fie ea în stare să mă convingă pe mine ca să încep să-i transmit ce am eu de arătat. Pasiunea nu vine de la altcineva. Ea se naşte în tine, în interiorul tău', explică el.

Pasiunea este cuvântul de ordine pentru Paul Vasiliu. Este o viaţă trăită. E un tumult, e ceva care, în momentul în care te cuprinde şi îţi doreşti cu plăcere să afli lucrul acela şi să îl poţi construi, vă daţi seama că nu mai ai linişte'.

Aşa a ajuns să construiască bărci. La bază este navigator, dar nu şi-a găsit acea linişte până când nu a început să lucreze în lemn. Acum are şi o misiune.

Lotca poate deveni «gondola Deltei»

Lotca este, dacă vreţi, ce este gondola pentru Veneţia. Este un icon, este simbolul ei', explică Doru Frolu.

El, alături de Paul Vasiliu, sunt printre cei care se bat pentru a salva lotca, transformând-o dintr-o barcă pescărească, într-una turistică.

Lotca practic a dispărut. De 10 ani nu s-a mai construit una, pentru că pescarii nu mai folosesc aşa ceva. Ce vedem acum în Deltă sunt lotci vechi, folosite de pescarii foarte în vârstă şi care în 10 ani vor dispărea', mai spune el.

Singura şansă este ca oameni ca Paul Vasiliu, încă ultimul marangoz al Deltei, să poată construi în continuare bărci precum canotca. Dacă îşi va găsi un ucenic.