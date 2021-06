Ultimul interviu oferit de Florin Condurățeanu. A făcut declarații neașteptate: „Destinul m-a îmbrâncit”

Florin Condurățeanu a fost invitatul lui Mirel Curea în emisiunea online „Dosare de presă” de la evz.ro. Acolo a povestit cum a ajuns la Facultatea de Petrol și Gaze, în ciuda faptului că marele său vis era să scrie.

„Fiecare om se naște cu un anume soi de stofă, de la mămica și de la Doamne-Doamne, cu aplecare spre ceva. Întotdeauna am simțit că am aplecarea spre scriitură, spre vorbire caldă și apropiată cu oamenii, însă destinul m-a îmbrâncit, nu m-au împins, să nu pot să nu dau examene la niște facultăți care erau nematematice la vremea aia”, a povestit Florin Condurățeanu.

A urmat cursurile respectivei facultăți, iar apoi a fost angajat la combinatul Midia-Năvodari. Cu toate acestea, Florin Condurățeanu nu s-a lăsat până când nu a obținut o colaborare la Scânteia Tineretului. A trimis diverse articole, a fost remarcat și așa a ajuns să facă presă.

„Aveam cât de cât somnul liniștit că era o lege că dacă ai această rară diplomă poți să intri la facultate fără examen de admitere. Mi-a picat în cap că se desființase legea și atunci norocul a fost că s-a dat un liber fără dosar pătat la facultățile tehnice, deși erau examene separate. Cei care veneau cu dosar curat dădeau cu două zile înainte.

Și am intrat la Facultatea de Petrol și Gaze de la Dales, am terminat-o, am fost repartizat pe note mari. Am fost șeful de proiect complex la începuturile marelui combinat Midia-Năvodari. Eu eram înnebunit cu scrisul. Am dat diverse articole la Scânteia Tineretului, la Flacăra lui Păunescu. Am debutat la Scânteia Tineretului. Oful meu era de scriitură de graniță, de proză”, a mai povestit regretatul jurnalist în același interviu.

Jurnalistul Florin Condurățeanu a murit la vârsta de 71 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. În ultimii ani, acesta se dedicase domeniului medical, realizând emisiuni tematice la mai multe posturi de televiziune. În prima parte a carierei a fost însă și jurnalist sportiv.

