Acesta ar fi al unsprezecelea general rus ucis pe front, după generalul Andrei Simonov, comandantul unităților de război electronic, ucis în urmă cu o lună.

Relatarea, care a fost postată pe Telegram de reporterul televiziunii de stat Alexander Sladkov, nu precizează exact când și unde a fost ucis generalul Roman Kutuzov.

Ministerul Apărării de la Moscova nu a răspuns imediat solicitărilor făcute de presa internațională pentru a face precizări pe marginea subiectului. În schimb, potrivit nexta, canalele de Telegram ale pro-ruse au transmis condoleanțe.

❗️Russian General Roman Kutuzov was denazified in #Ukraine



The Ministry of Defense of the #Russian Federation has not yet made an official statement, but pro-Russian telegram channels are already expressing their condolences in full. pic.twitter.com/IE6q0XXcez