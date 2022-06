Cinci oameni și-au pierdut viața în urma exploziilor care au avut loc, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, anunță presa rusă, citată de CNN.

Potrivit agenției ruse TASS, forțele ucrainene au atacat orașul aflat sub controlul trupelor proruse.

Oficialii ucraineni nu au făcut niciun anunț.

As a result of the evening shelling of Donetsk by Rashists, 5 people were killed and 20 injured.



„Two schools, a lyceum, a gymnasium and a nursery-garden were damaged during the shelling of #Donetsk” – the mayor of the city. pic.twitter.com/RfGLmWKumE