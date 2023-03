Un american care nu avea permis valabil și-a parcat bolidul de lux în mijlocul celebrei Piazza della Signoria din Florența. Ce amendă a primit

Pe 20 martie, individul de la volan a circulat pe Via dei Gondi, o stradă cu sens unic, în direcția greșită de mers, apoi a parcat în zona pietonală din celebra Piazza della Signoria!

Și-a lăsat mașina în mijlocul zonei care este plină de turiști și a mers să viziteze Palazzo Vecchio și Galeria Uffizi, care găzduiește cele mai cunoscutse opere de artă din Italia.

La întoarcerea la mașină, șoferul era așteptat de polițiști. Un control efectuat de oficiali a scos la iveală faptul că turistul nu avea nici actele necesare pentru a conduce o mașină în Italia.

„Verificările au relevat că șoferul în vârstă de 43 de ani avea un permis de conducere american care nu îndeplinea convențiile internaționale și, astfel, nu putea prezenta un permis de conducere internațional sau o traducere oficială”, a precizat poliția.

Bărbatul a fost amendat cu 470 de euro pentru parcare în zonă interzisă, circulație pe sens invers și pemis de conducere străin neconform.

Nu este prima dată în ultimele luni când turiștii creează probleme la Florența. În ianuarie, un turist – tot din SUA – a intrat pe Ponte Vecchio cu un Fiat Panda închiriat. Bărbatul a fost nevoit să plătească o amendă de 500 de euro.

În ultimul an au fost și alte incidente:

The moment the driver of a Maserati drove down the Spanish Steps #Romepic.twitter.com/eCMKONjARK