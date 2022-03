UPDATE 12:05: Mai multe imagini filmate de localnici din apropierea locului în care s-a prăbușit avionul au fost publicate pe rețelele de socializare și distrivuite de mass-media de stat chineză.

Pictures from the scene of a #Boeing 737 crash in south #China . latest: https://t.co/otZytipiEw pic.twitter.com/IBFrkJDsK3

UPDATE 11:30: Avionul s-a prăbușit în apropiere de orașul Wuzhou, în regiunea Guangxi. Echipe de salvare acționează în prezent la locul accidentului, potrivit BBC.

Potrivit multor site-uri de urmărire a zborilor, citate de BBC, avionul se afla în aer de puțin peste o oră și se apropia de destinație atunci când a dispărut de pe radare.

Momentul în care avionul pică din cer a fost surpris de camere de supraveghere și publicat pe Twitter.

On March 21, a Boeing 737 passenger plane of carrying 133 people had an accident in Teng County, Wuzhou, Guangxi, and caused a wildfire. China Eastern Airlines MU5735, flying from Kunming to Guangzhou, according to Flightradar24, the speed and altitude plummeted near Wuzhou pic.twitter.com/iYByg0ZTqI