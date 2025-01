Fotografia a fost publicată miercuri, 15 ianuarie, de un internaut pe grupul de Facebook „Atât s-a putut…”. În imagine se poate vedea că mașina de spălat este parcată regulamentar, fiind lăsată chiar între liniile trasate pe asfalt.

Internautul care a făcut publică fotografia a notat în descrierea postării: „Fiecare parchează ce are”.

Imaginea a stârnit peste 100 de reacții, mulți dintre internauți amuzându-se copios de noua modalitate de a bloca un loc de parcare.

„Este tot o mașină, nu!?”; „E mașină? Este…nu contează de care. Se învârte ceva la ea? Da…, nu contează ce. Are panou de comandă? Are. Face zgomot? Face. Deci are tot dreptul să o parcheze unde vrea!”; „A parcat-o perfect! I-a reușit!”; „Este automată”; „E și parcarea gratis, că e electrică full”, au fost câteva dintre comentarii.

