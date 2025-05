„Eram pe barcă și am văzut o grămadă de polițiști, bărci de poliție și iahtul care era răsturnat și stătea vertical în apă”, a spus un martor.

Potrivit Gărzii de Coastă, un echipaj al Gărzii de Coastă, precum și o navă din alte agenții locale, au răspuns la un apel care anunța că un iaht Lamborghini de 19 metri se afla în apropiere de Monument Island.

Postul local de televiziune WSVN, afiliat FOX, a relatat că unități din alte agenții, inclusiv Patrula Marină a Poliției din Miami Beach, au intervenit și ele încercând să recupereze iahtul care s-a scufundat.

Atât poliția, cât și o ambarcațiune deținută de un trecător au ajutat la salvarea a 32 de persoane la țărm, fără a le răni, a relatat publicația.

#Breaking #SAR 🛟 A @USCG Sta #MiamiBeach crew & partner agencies responded to a 63-ft vessel taking on water near Monument Island rescuing 32 people w/no injuries reported around 5 p.m., Sat. Commercial salvage is working to recover the vessel & isn't a hazard to navigation. pic.twitter.com/tCds8Kp0SU — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 4, 2025

Influencerii care se aflau pe ambarcațiune au distribuit pe rețelele de socializare imagini video în care iahtul începea să ia apă. Mai mulți pasageri au fost văzuți încercând să păstreze obiectele scumpe pe care le aveau asupra lor, cum ar fi laptopuri, în timp ce o persoană glumea: „Femeile și copiii mai întâi!”

Recomandări Rezultate finale BEC alegeri prezidentiale, 4 mai. George Simion și Nicușor Dan în turul 2 pe 18 mai

„Eram chiar pe barcă și am văzut o grămadă de polițiști, bărci de poliție și mai era un alt iaht care era răsturnat complet vertical în apă”, a declarat martora Rachael Miller pentru CBS News Miami.

„Stătea vertical”, a declarat un martor. Cei 32 de pasageri salvați au fost transportați la Marina din Miami Beach.

Vezi rezultate finale BEC la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025!

Urmărește-ne pe Google News