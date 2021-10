Un cadru medical trece pe langa pacienti infectati cu Sars-CoV-2 in noua Unitate de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" din Bucuresti, marti, 12 octombrie 2021. In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 16.743 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) si 442 de decese. In unitatile sanitare de profil, sunt internate cu COVID-19, 17.141 de persoane, dintre acestea, 1.667 sunt internate la ATI. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO