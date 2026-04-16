Ambalajele Tetra Pak ar putea fi introduse în sistemul SGR

„(…)Am chemat reprezentanţii RetuRO la masă şi, pentru că tot vorbim de dezvoltare durabilă, ei sunt o poveste de succes pe zona asta şi i-am întrebat: Aveţi posibilitatea să dăm un proiect de creştere pe această zonă fie că este vorba de un proiect de extindere în rural, fie că este vorba de introducerea unor noi tipuri de ambalaje care ar putea să fie gestionate? Şi răspunsul a fost: Da, dar ne trebuie puţin timp să facem nişte studii (…)”, a explicat Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Prezentă la summitul dedicat sustenabilității competitive, ministrul Mediului a precizat că extinderea sistemului către Tetra Pak este o prioritate:

„(…)Avem în momentul de faţă propunerea pentru Tetra Pak, care este un studiu în desfăşurare ce se apropie, probabil în perioada imediat următoare, de nişte rezultate şi de nişte concluzii ca să vedem cum poate să fie mai bine pus în aplicare”.

Următorul an este vital pentru viitorul reciclării în România, în viziunea ministrului. Este perioada în care sistemul RetuRO trebuie să-și confirme eficiența și să dovedească faptul că este un mecanism capabil să funcționeze sustenabil pe perioade îndelungate, nu doar un succes temporar.

„Deci da, anul acesta vor apărea tot felul de probleme pe zona aceasta, le ştim pe o parte dintre ele. Este critic anul acesta să găsim şi soluţiile rapid şi să dăm, repet, o stabilitate pentru procesul acesta”, a adăugat ministrul Mediului.

Ambalajele pentru borș, oțet și apă distilată intră din 2028

La începutul lunii martie 2026, Senatul a adoptat luni un proiect de lege care extinde, din 2028, sistemul de garanţie-returnare (SGR) la ambalajele primare nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată.

Această măsură urmărește alinierea la Regulamentul european privind ambalajele (PPWR) și sprijină economia circulară.

Proiectul legislativ modifică Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, stabilind că, de la 1 ianuarie 2028, SGR se va aplica ambalajelor din sticlă, plastic sau metal utilizate pentru borș, oțet și apă distilată.

În cel de-al treilea an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a intrat în obișnuința a milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului, o infrastructură națională funcțională și un comportament al consumatorilor care a integrat returnarea ambalajelor în rutina zilnică – acestea sunt semnele unui sistem care și-a dovedit eficacitatea.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE