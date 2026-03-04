Senatul a adoptat luni un proiect de lege care extinde, începând din 2028, sistemul de garanţie-returnare (SGR) la ambalajele primare nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată.

Această măsură urmărește alinierea la Regulamentul european privind ambalajele (PPWR) și sprijină economia circulară.

Proiectul legislativ modifică Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, stabilind că, de la 1 ianuarie 2028, SGR se va aplica ambalajelor din sticlă, plastic sau metal utilizate pentru borș, oțet și apă distilată.

Conform actului normativ, produsele care sunt în ambalaje nereutilizabile ce nu respectă cerințele din Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 vor fi interzise pe piață, cu excepția stocurilor existente ale producătorilor, distribuitorilor sau comercianților.

Potrivit prevederilor, stocurile aflate la data de 1 ianuarie 2028 vor putea fi comercializate până la epuizare, dar cel târziu până la 30 septembrie 2028. După această dată, introducerea sau comercializarea acestor produse va fi interzisă.

Guvernul României va avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica Hotărârea nr. 1074/2021, astfel încât să reflecte noile reglementări.

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat în luna octombrie 2025 această inițiativă legislativă, menționând extinderea SGR la ambalaje pentru cafea, produse pe bază de cafea, borcane și ambalaje reutilizabile.

„Am depus un proiect de lege care modifică legislația primară în ceea ce privește ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea”, spune Fechet.

Fechet a evidențiat că sistemul de garanție-returnare va fi extins și la ambalajele reutilizabile:

„Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosință. Pentru ambalajul reutilizabil, sticla se poate refolosi și de 50 de ori, fiind spălată pentru sucuri, apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere și altele, folosindu-ne de aceeași infrastructură”, a completat Mircea Fechet.

Deputatul a menționat că sistemul actual de garanție-returnare este suficient de matur pentru a permite extinderea.

„Cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice alt sistem de colectare de garanție-returnare din Uniunea Europeană și mult superior sistemului convențional de colectare a materialelor reciclabile, unde avem un grad de colectare de 13–15%”, a precizat Fechet.

Senatul este primul for sesizat cu privire la acest proiect legislativ, iar modificările propuse ar putea avea un impact semnificativ asupra gestionării deșeurilor de ambalaje din România.

