„Am văzut că s-a creat o întreagă nebunie”

Aceasta folosește spațiul publicitar pentru a propaga teorii ale conspirației, zecile de mesaje împotriva nașterilor prin cezariană fiind cea mai recentă acțiune de acest gen.

Radu Cătălin Grădinaru, liderul fundației, a confirmat implicarea organizației și a promis clarificări oficiale. „Vom ieși cu un comunicat în cel mai scurt timp posibil, cu toate răspunsurile, că am văzut că s-a creat o întreagă nebunie în presă”, a declarat acesta, referindu-se la valul de reacții apărut în spațiul public.

Fundația nu este la prima acțiune de acest fel; în 2024, Public Record dezvăluia că organizația a plătit sume importante pentru panouri publicitare amplasate lângă sediile unor ambasade. În acele mesaje, liderul spiritual Dalai Lama era ținta unei teorii ale conspirației bizare, fiind etichetat drept „conducătorul sistemului bancar mondial”.

Doi oameni controlează Fundația Corporate Transparency

Doar doi oameni controlează Fundația Corporate Transparency. Este vorba despre Radu Cătălin Grădinaru (ospătar și asistent de brokeraj) și Florin Ghencea (crainicul echipei FCSB).

Investigațiile arată că, deși are o structură minimală, organizația reușește să finanțeze campanii publicitare de amploare, profitând și de conexiunile soției lui Grădinaru, fostă directoare la ANAF.

Potrivit datelor de pe portalul totalfirme, fundația funcționa în 2024 cu doar doi angajați, însă gestiona sume considerabile. Organizația a raportat venituri de 1,28 milioane de lei și cheltuieli care s-au ridicat la aproape 889.000 de lei în cursul aceluiași an.

Controversele privind nașterea prin cezariană

În mai multe zone din București au apărut panouri care încurajează viitoarele mame să opteze pentru nașterea naturală, folosind formulări precum:

,,Prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau ,,Prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”. Aceste mesaje au fost percepute de multe femei drept discriminatorii. Senatoarea USR, Cynthia Păun, a cerut public eliminarea acestora, afirmând că „femeile nu au nevoie să fie judecate sau corectate”.

De asemenea, Fundația susține pe site-ul propriu, într-un manifest denumit „CEZARIANA – Război hibrid – rasa albă devine rasa hibridă”, următoarele teorii:

Război hibrid: Cezariana ar fi un instrument menit să fragilizeze reziliența biologică a populației.

Hibridizarea rasei: Susțin că intervenția chirurgicală determină pierderea imunității naturale, ducând la „hibridizarea” rasei.

Reziliența biologică: Argumentează că lipsa procesului natural slăbește genetic generațiile viitoare.

Reacția Colegiul Medicilor din România

Recent, spațiul public din București a fost inundat de mesaje controversate afișate pe panouri stradale, referitoare la nașterea prin operație cezariană versus nașterea naturală.

Colegiul Medicilor din România (CMR) avertizează că dezinformarea în sănătate nu reprezintă doar o eroare de comunicare, ci un risc real pentru siguranța pacienților.

În opinia CMR, tipul nașterii nu trebuie să facă obiectul unor campanii publicitare tendențioase, ci al unei evaluări medicale riguroase.

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare, apărute recent în București, sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, a precizat CMR, într-un comunicat de presă.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, trage un semnal de alarmă asupra responsabilității celor care promovează mesaje cu caracter medical, solicitând transparență totală în campaniile de sănătate publică.







