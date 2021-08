Reverendul Tim Hewes, în vârstă de 71 de ani, a recurs luni la acest gest simbolic în fața sediului filialei din Londra a News Corps, imperiul global de media al lui Murdoch.

Într-un videoclip postat pe YouTube, Hewes îl numește pe Murdoch un ”negaționist” ipocrit al schimbărilor climatice. El spune că magnatul media are influență asupra guvernelor și acest lucru a dus la o lipsă de acțiune în cea ce privește criza schimbărilor climatice.

Alături de Hewes s-a aflat Mark Coleman, 62 de ani, un preot din Dieceza de Oxford a bisericii anglicane, dentist la bază. Coleman a adresat o scrisoare editorului pe mediu al ziarului The Times, cerându-i să se întâlnească și să discute situația.

Reverendul face parte din Christian Climate Action, o ramură a mișcării climatice ”Rebeliunea Extincției”.

BREAKING: Revd Tim Hewes, 71, outside News Corp offices now: ‘Ive sewn up my lips to demonstrate the terrible havoc Rupert Murdochs actions have reaped upon the world and to make this visible: climate science and truth has been muted, those who suffer are not being heard.' pic.twitter.com/tu1yRjofju