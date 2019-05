Un român absolvent la Oxford îi distruge, matematic, teoriile lui Meleșcanu: „L-aș pune să-mi demonstreze contrariul live, ca în «12 oameni furioși»!”

La 27 de ani, Theo Istrate e absolvent Oxford și s-a întors în Marea Britanie anul trecut pentru a lucra la un start-up. E unul dintre sutele de mii de români care au votat la scrutin din UK. „Din fericire, eu am reușit. Am luat bicicleta la ora 10.00 și am dat un tur al Londrei până am găsit o coadă mai mică la secția 295, de la consulat, Kensington High Street”, spune el.