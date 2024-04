Eugen Tudose e din Tecuci și recunoaște că a plecat de acasă pentru că nu câștiga mai nimic muncind în țară.: „Am venit în Anglia acum șapte ani, cu 100 de lire în buzunar. Timp de două săptămâni, ca să mă pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station (autogară din Londra, n.red.)”.

Tânărul nu și-a pus problema ce va munci atunci când va ajunge în Anglia, ci doar s-a gândit că trebuie să muncească, orice. Și a găsit un post la Jaguar Land Rover, unde spăla mașini. A făcut asta patru ani, apoi s-a gândit să-și deschidă propria afacere.

„În ultimul an de muncă la Jaguar am decis să îmi deschid propria mea firmă de spălătorie, oferind servicii la domiciliul clienților. Calitatea devastatoare de la spălătoriile din UK m-a determinat să încep o asemenea afacere”, își amintește azi Eugen.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După un an, avea baza lui de date de clienți și contracte semnate, iar acum compania lui ajunge oriunde în Marea Britanie. Recunoaște că experiența la Jaguar, despre care a avut grijă să afle clienții, l-a ajutat să își dezvolte afacerea.

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

Rolls Royce-ul de 375.000 de lire sterline al lui Chirs Eubank

Așa a ajuns să spele limuzinele mai multor britanici celebri, prima persoană faimoasă care l-a contactat fiind boxerul Chris Eubank, fost campion mondial, alături de care, în 2022, a apărut într-un articol al unei publicații din Coventry. Apoi, chiar pe 3 martie anul acesta, Eugen a fost din nou în centrul atenției, de asemenea alături de Eubank.

Eugen povestea în 2022 cât de surprins a fost când Eubank a apelat prima oară la el pentru a-i spăla și curăța Rolls Royce-ul de 375.000 de lire sterline și spunea că a fost probabil cea mai scumpă mașină de care s-a ocupat, până atunci.

Când Eubank l-a sunat și l-a chemat a doua oară, românul a fost fericit: „Nu știam prea multe despre el ca boxer, dar evident că avea o mașină foarte frumoasă. „Din toate companiile din zonă a numit-o pe a mea, ceea ce înseamnă că trebuie să am recenzii bune și să ofer un serviciu de bună calitate. Am fost foarte fericit și sper că voi primi recomandări suplimentare după asta”, declara Eugen pentru Coventry Telegraph.

Românul a dezvăluit și că Eubank, acum în vârstă de 55 de ani, i-a spus că va plăti un preț dublu pentru serviciile sale, pentru ca mașina să-i fie curățată în aceeași zi în care a sunat, de obicei Eugen lucrând conform unui grafic de programări.

Recomandări O masă de aer rece ajunge în România. Șefa ANM anunță când se schimbă vremea: temperaturile scad accentuat

„Regele nu știe că eu sunt cel care-i spală mașinile”

Românul a ajuns, datorită serviciilor sale de calitate, să spele și mașinile Casei Regale britanice: „Cum am ajuns să spăl mașinile regelui? Regele, cu siguranță, nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile. M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui, după care am mers la unul dintre palatele lui și am semnat un contract cu anumite clauze de confidențialitate. Îmi fac treaba cu seriozitate maximă, când spăl o mașina nu contează că e a regelui sau a altcuiva”.

Tânărul de 29 de ani nu are de gând să revină prea curând în țară: „După ani de muncă, m-am stabilit aici, mi-am cumpărat casa mea în West Midlands și nu mă gândesc să mă retrag curând în România, pentru că știu de unde am plecat”.

Urmărește-ne pe Google News