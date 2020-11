Un tânăr a făcut un film despre uciderea mamei lui, încercând să descopere criminalul. Documentarul a fost cumpărat de HBO

Barbara Hamburg a fost ucisă brutal în martie 2010, în fața casei sale. A fost lovită puternic la cap și înjunghiată de mai multe ori, apoi, criminalul a târât cadavrul pe peluză și l-a acoperit cu perne de la mobila de grădină a familiei.

La vremea respectivă, fiul victimei, Madison Hamburg avea 18 ani şi se confrunta cu dependenţa de droguri. Neputând face față pierderii mamei, a-nceput să ia și pastile. Apoi, în august, a intrat la dezintoxicare.

Madison Hamburg

După un an, scăpat de dependență, Madison s-a înscris la Savannah College of Art and Design, iar acolo a-nceput să lucreze la serialul documentar „Murder on Middle Beach”, inițial gândit ca un proiect pentru școală, în care investighează crima care l-a lăsat orfan de mamă.

A zburat în Madison, în Connecticut, unde a fost ucisă Barbara Hamburg, ca să intervieveze membrii familiei, să vorbească cu poliția și să adune materialul video care apare acum în „Murder on Middle Beach/ Crimele din Middle Beach”. Pe atunci, nu a reușit să compileze însă materialul strâns într-un film.

„L-am transformat într-un trailer”, a spus Hamburg, care a precizat că a luat nota 10 la școală, de la profesorul care i-a evaluat munca de documentare, cu condiția să nu renunțe niciodată la proiect.

Tânărul s-a ținut de promisiune și s-a întors în locurile natale în 2016, ca să continue munca la documentar. A început să sape în profunzime și să afle mai multe despre circumstanțele morții mamei lui.

Singurul suspect a fost Jeffrey Hamburg, tatăl lui Madison. La vremea aia, îi datora fostei soții aproape 500.000 de dolari pensie alimentară. În dimineața crimei, cei doi trebuiau să fie la tribunal pentru a negocia datoria, în prezența avocaților. Nu a fost însă niciodată judecat pentru moartea ei.

Nu am vrut să mă axez pe brutalitatea crimei sau a potențialilor criminali, ci mai degrabă pe personaje și pe poveștile umane despre doliu și pierdere. Nu în ultimul rând, am urmărit să spun o poveste despre identitate. Iar asta nu e ceva ce vor să audă mereu producătorii. Madison Hamburg, pentru Vice:

„Unele dintre întrebările care mi-au fost puse des au fost: «O să o rezolvi? Știi cine a făcut-o? Cine crezi că a făcut-o?». Dar faza e că nu despre asta e povestea. Într-un final, am prezentat ideea Lisei Heller de la HBO, care a văzut potențialul documentarului ca o poveste diferită, o răsturnare a convențiilor. Și a făcut o ofertă”, a mai povestit tânărul pentru Vice.

Documentarul e difuzat la HBO

Alegerea unui fir diferit pentru poveste nu înseamnă însă că Madison Hamburg nu vrea să afle cine i-a ucis mama. Din contră, tânărul a declarat că nu se va opri până nu va afla cine e făptașul.

„Nu mă voi opri niciodată. A devenit pasiunea mea. Acum, procesul reîncepe, cumva. Lucrez la el non-stop. Oamenii pot trimite indicii pe barbarahamburgtips.com, pentru familie și pentru film. Împărtășim astfel amintiri despre mama și despre acea perioadă. Orice mic detaliu poate ajuta”, a declarat el.

Fotografii: HBO

