Un tulcean reclamă că mama sa, în vârstă de 78 de ani, a fost trimisă cu ambulanţa, pe targă, cu dureri foarte mari la coloană, de la spitalul din Măcin la Spitalul Judeţean din Galaţi, însă medicul care a văzut-o nu a vrut să o interneze. Bărbatul crede că mamei sale i s-a refuzat internarea pentru că provine din alt judeţ, deşi SJU Galaţi deserveşte şi pacienţi din judeţe limitrofe. Reprezentanţii unităţii medicale din Galaţi spun că până acum nu s-a înregistrat la secretariat nicio plângere, însă niciun medic din spital nu poate refuza internarea unui pacient, dacă situaţia o impune, indiferent de judeţul din care provine.

Valeriu Greceanu spune că mama sa, care suferă de o afecţiune la coloană, a fost internată timp de aproximativ o săptămână la Spitalul din Măcin, din judeţul Tulcea, iar pe 2 martie a fost trimisă pe targă, cu ambulanţa, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi, însă un medic neurochirurg a refuzat să o interneze pe femeie, deşi aceasta aceasta acuza dureri foarte mari.

“A ajuns pe targă la spital, acuză dureri foarte mari pentru că are o afecţiune la coloană, o durea şi piciorul, dar medicul de la neurochirurgie care a văzut-o nu a vrut să o interneze. A refuzat să o interneze, deşi a venit pe targă, era o urgenţă, altfel nu ar fi fost trimisă de la Măcin la o unitate medicală superioară unde i se puteau face analize mai amănunţite. I-a făcut doar o injecţie, i-a dat o reţetă cu un medicament şi a trimis-o acasă fără să-i facă vreo investigaţie, un RMN, CT, eu ştiu ce se mai face…Din discuţiile de acolo, mama a dedus că nu a fost internată pentru că este din alt judeţ, dar Spitalul Judeţean din Galaţi deserveşte pacienţi şi din judeţul Tulcea, aşa scrie şi pe site”, spune Valeriu Greceanu.

Bărbatul, care lucrează în Italia, spune că a încercat să-i ceară explicaţii medicului pentru cele întâmplate, însă fără succes, iar în cele din urmă a decis să vină în România ca să-şi ajute mama.

“Am luat avionul şi am venit cât am putut de repede. Nu este normal ce se întâmplă şi am dus-o pe mama la o clinică privată din Constanţa”, a mai spus el.