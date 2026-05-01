Incidentul a avut loc în seara de 9 martie, în prima zi a vacanței sale de 12 zile. McColl și-a dat seama că și-a pierdut telefonul în timpul unei seri petrecute într-un bar de pe faimoasa Khao San Road, cunoscută pentru petrecerile sale, cea mai „sălbatică” stradă din Bangkok.

Observând un dispozitiv similar pe tejgheaua barului, a presupus că este telefonul său. Când a realizat greșeala, a încercat să găsească proprietarul, însă personalul barului a chemat poliția, iar McColl a fost arestat sub suspiciunea de furt.

„Totul s-a întâmplat repede. Înainte ca Rory să înțeleagă ce se întâmplă, poliția era deja acolo”, a declarat familia.

A fost încătușat și dus în celulă. A petrecut două nopți pe o podea de beton, cu o sticlă de apă din plastic drept pernă.

După ce a plătit o cauțiune de aproximativ 1.000 de lire sterline, circa 1.150 de euro, McColl a fost eliberat, însă i s-a confiscat pașaportul și nu poate părăsi țara asiatică.

A rămas într-un hotel din Bangkok, ieșind doar pentru plimbări scurte, în timp ce așteaptă procesul. Audierea preliminară a avut loc pe 28 aprilie, dar nu s-a luat o decizie definitivă.

Părinții săi, Helen și John McColl, care locuiesc în Scoția, sunt extrem de îngrijorați. „Suntem îngroziți și vrem doar ca băiatul nostru să se întoarcă acasă în siguranță”, au spus ei.

Poliția din Bangkok a confirmat că Rory McColl a fost arestat în noapte de 9 spre 10 martie și că acuzația de furt este acum în mâinile procurorilor.

Potrivit legislației thailandeze, această infracțiune poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare și o amendă.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Regatului Unit a declarat că autoritățile britanice oferă sprijin unui cetățean britanic și colaborează cu autoritățile locale.

