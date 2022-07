Urs polar filmat când cere oamenilor ajutor, după ce i-a rămas o cutie de lapte condensat înfiptă în dinți, în cea mai nordică așezare din Rusia

„Am venit exact la timp. L-am salvat. Am scos o cutie din gura ursului polar.”, a scris Radionova, pe canalul ei Telegram. Potrivit oficialului, animalul este o ursoaică, care a suferit mai multe tăieturi pe limbă.

Portalul finlandez de știri Postimees relatează că ursoaica a fost filmată cu cutia prinsă între fălci în cea mai nordică așezare a țării, Dikson, în regiunea Krasnoiarsk. Animalul disperat a început să caute ajutor și videoclipul arată cum animalul sălbatic chinuit se apropie de o persoană care se afla pe o verandă.

In the Krasnoyarsk Territory, a polar bear himself came to the workers of the local airport for help. As it turned out, the clumsy sweet tooth was so carried away by eating condensed milk that he did not notice how his tongue was stuck in a tin. pic.twitter.com/nU4NkzXpSV