Mai multe fotografii au fost publicate pe canalul Telegram al Regimentului Azov, alături de o cerere de ajutor adresată comunității internaționale.

Soldații ucraineni trăiesc ”în condiții complet insalubre, cu răni deschise bandajate cu resturi nesterile de pânză, fără medicamentele necesare și chiar fără alimente”, transmit reprezentanții apărătorilor din Azovstal.

”Facem apel la ONU și Crucea Roșie să-și arate umanitatea și să reafirme principiile pe baza cărora au fost create pentru salvarea răniților care nu mai sunt combatanți”, cer soldații.

În imaginile publicate apar militari răniți, cu membrele amputate sau care primesc îngrijiri medicale în condiții precare.

”Militarii pe care îi vedeți în fotografii și alte sute de la uzina Azovstal au apărat Ucraina și întreaga lume civilizată cu răni grave și cu prețul propriei sănătăți. Ucraina și comunitatea mondială nu sunt acum în măsură să le protejeze și să aibă grijă de ei?”, mai scrie în mesajul citat.

Regimentul Azov cere „evacuarea imediată a militarilor răniți în teritoriile controlate de partea ucraineană”, unde ar putea primi îngrijiriile necesare.

Despre situația din buncărele combinatului din Mariupol a vorbit pentru postul britanic Sky News și locotenentul Illia Samoilenko, membru al regimentului Azov.

Într-o declarație video în care apare cu un ochi bandajat, Samoilenko spune că numărul soldaților răniți și căzuți este „foarte mare”.

„Nimeni nu se aștepta ca noi să rezistăm împotriva rușilor atât de mult, dar totuși luptăm. Avem pierderi grele, înregistrăm pierderi”, a declarat locotenentul.

Lieutenant Illya Samoilenko is still trapped in the Azovstal steel plant in Mariupol and tells Sky News that „we're taking heavy casualties" and „every day may be our last".



