Statele Unite consideră că Rusia este în întârziere cu aproximativ două săptămâni în ceea ce privește invazia sa în regiunea ucraineană Donbas, precum și în sudul țării, potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării, notează The Guardian.

„Este cu ușurință cu două săptămâni sau poate chiar mai mult în urmă”, a declarat oficialul, sub protecția anonimatului.

SUA evaluează că Vladimir Putin nu și-a atins niciunul dintre obiectivele sale strategice de până acum în Donbas sau în Ucraina și că atenția sa rămâne concentrată pe Donbas, a precizat oficialul, citat de jurnalistul Jack Detsch.

Putin ar putea pur și simplu să declare victoria în Donbas sau să se folosească de un control mai mare al regiunii pentru a organiza un nou atac. Potrivit acestuia, americanii nu sunt siguri că Kremlinul a renunțat la Kiev.

U.S. does not have „absolute certainty” about Putin’s long-term plans for Ukraine: senior U.S. defense official



Putin could simply declare victory in Donbas or use further control of the region to stage a further attack. The U.S. isn’t sure that the Kremlin has given up on Kyiv.