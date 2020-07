Slujbă cu zeci de oameni, duminică dimineață, la Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, din localitatea brașoveană Cristian. În imagini se vede cum cei doi preoți împărtășesc copii însoțiți de părinți, cu aceeași linguriță și din același potir, fără a dezinfecta măcar o dată instrumentele.

Mai mult, enoriașii nu respectă distanțarea socială, după cum se poate vedea din filmare oamenii se îmbulzesc în fața celor doi preoți.

IPJ Brașov a deschis o anchetă. „Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Zărnești s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video în care mai multe persoane participă la o slujbă religioasă desfășurată la un lăcaș de cult situat pe raza localității Cristian din județul Brașov și au demarat verificări în vederea stabilirii stării de fapt”, se arată în comunicatul IPJ Brașov transmis ziarului Libertatea.

Un răspuns a venit și din partea DSP Brașov .„Nu s-a făcut nici o sesizare. Nu este nicio anchetă în curs.”

Județul Brașov se află pe locul 3 în topul celor mai afectate județe de coronavirus, până luni, aici s-au înregistrat 2.381 de cazuri.

„Nu mai avem putere. Cazurile sunt în creștere. Oamenii nu înțeleg, nu respectă recomandările, fiecare o să fie pe cont propriu”, au declarat surse medicale pentru ziarul Libertatea.

Nu este pentru prima dată când preoții ignoră recomandările autorităților.

La începutul lunii iulie Libertatea a scris despre slujba care a avut loc în interiorul Mânăstirii Acoperământul Maicii Domnului, din satul sucevean Gheorghițeni, unde atât preoții, cât și enoriașii au sfidat recomandările autorităților.

Slujba a durat trei ore și a fost oficiată de Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu alți preoți. Imaginile au fost postate chiar pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Tomisului., iar un preot a fost amendat cu 500 de lei.

„Împărtășirea a fost lămurită, ce probleme mai aveți cu împărtășirea? Eu am stat mai mult timp în altar, iar oamenii acolo știu că au fost cuminți. Cred că s-a respectat distanța de 1,5 metri între oameni. Știu că am slujit pentru sănătătea oamenilor, am făcut rugăciuni pentru sănătate și în biserică oamenii își găsesc alinarea. Nu vin la biserică cu frică. Frica de Dumnezeu le rezolvă pe celelalte”, a declarant atunci ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru presa locală.

ÎPS Teodosie a mai sfidat regulile și în luna mai, când zeci de oameni s-au înghesuit la liturghia de la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Constanța. Atunci, arhiepiscopul a împărtăşit mai mulţi copii și adulți pe treptele din faţa catedralei, folosind acelaşi potir şi aceeaşi linguriţă.

Pe 15 iunie România a intrat în stare de alertă, iar atunci Biserica Ortodoxă a trimis un ghid pentru slujbele religioase. Printre acestea se numără: purtatul măștii, distanțarea socială, dar și că obiectele de folosinţă perpetuă, precum lingurița, dar și potirul, se curăţă înainte de folosire şi după folosire ”.

Aceste reguli au fost încălcate atât în timpul stării de alertă, cât și în timpul celei de urgență.

Pe 21 martie cu ocazia sărbătoririi Sâmbetei pomenirii morților, la biserica din municipiul Iași, a avut loc o slujbă cu caracter religios în spațiu deschis, la care a participat un număr mare de persoane. Regulile au fost ignorate, deși recomandările autorităților erau ferme.

Atunci autoritățile s-au sesizat din oficiu și au deschis dosar penal pentru infracţiunea de zădărnicirea bolilor, însă dosarul a fost clasat pentru că „fapta nu are caracter penal”.

Patriarhia Română a recomandat de fiecare dată enoriașilor, dar și preoților să respecte măsurile impuse de autorități.

