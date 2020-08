”Vinerea trecută am prezentat un bilanț al activității desfășurate de structurile MAI în luna iunie 2020, atunci am anunțat destructurarea a 50 de grupări infracționale. Azi, la o săptămână, venim pentru a vă informa că vom continua activitatea pentru combaterea criminalității. În ultimele 7 zile am organizat 20 de acțiuni de amploare, au fost efectuate 120 de percheziții domiciliare care au vizat persoane suspecte care au săvârșit diferite infracțiuni”, a declarat vineri Bogdan Despescu la conferința de presă care s-a ținut la sediul MAI.

Secretarul de stat în Ministrul Afacerilor de Interne a mai anunțat că în următoarea perioadă lupta împotriva criminalității va continua.

”Azi am efectuat 41 de percheziții domiciliare în 11 județe pentru combaterea infracționalității, acestea au fost efectuate sub supravegherea procurorilor. Sunt derulate dosare penale pentru infracțiunile de tâlhărie, nerespectarea regimului armelor și muniților și uz de armă. Această ofensivă împotriva infracțiunii va continua”, a mai punctat Despescu.

În Gorj, ieri, au avut loc acțiuni de amploare în cazul unor persoane bănuite că dețin în mod ilegal arme.

”În urma controlului efectuat în interiorul autoturismelor, au fost descoperite o puşcă, o grenadă, două truse de curăţat armament, trei pistoale, cu încărcătoarele aferente în care se aflau, câte 6 cartuşe şi 631 de cartuşe ambalate în diferite cutii din carton și plastic”, se arată în comunicatul IPJ remis ziarului Libertatea.

Totodată, faţă de tânărul de 17 ani a fost luată măsura reţinerii, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu, cu propunere de arestare preventivă.

