Preotul se ruga alături de un grup de credincioși, când Dezire Baganda, în vârstă de 26 de ani, s-a îndreptat spre altar, a scos o armă, iar apoi i-a amenințat pe enoriași.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul bisericii Bisericii Penticostale Nashville Light Mission îl arată pe Baganda fluturând pistolul în aer în timp ce se li s-a adresat oamenilor așezați în stranele bisericii. Potrivit autorităților, el le-a cerut tuturor să se ridice în picioare în timp ce îndrepta pistolul spre aceștia.

WATCH — NORTH NASHVILLE — “man walks up to the altar with a gun at Nashville Light Mission Pentecostal Church, waves it around, points it at congregation… pastor Ezekiel Ndikumana prays, heroically tackles him and hes disarmed without a shot fired…” https://t.co/4grV1jC0p7 pic.twitter.com/i2TESKE9Cl