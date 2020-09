Casa de Cultură „Vila Elisabeta” din stațiunea Băile Herculane, situată pe Valea Cernei (Caraș-Severin), va fi restaurată în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile norvegiene, a anunțat joi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, citat de Agerpres. Ministrul a participat la semnarea a nouă contracte de finanțare pentru restaurarea monumentelor istorice, în valoare totală de 16 milioane de euro. Printre monumentele restaurate se mai află Conacul Marghiloman și Muzeul Farmaciei, din București.

Despre „Vila Elisabeta”, ministrul a precizat că aceasta „are o valoare istorică, arhitecturală şi artistică deosebită”. „Clădirea va găzdui numeroase activităţi artistice, precum şi un muzeu care să valorifice obiectele, documentele şi informaţiile specifice monumentului istoric şi, nu în ultimul rând, o bibliotecă”, a explicat ministrul Culturii.

Împărăteasa Sisi a fost aici în 1887

Vila are o istorie deosebită. A fost construită în anul 1875 de către administratorul stațiunii Băile Herculane, Carol Tatarczy. În 1887, Elisabeta, soția împăratului Franz Joseph al Austriei, cunoscută popular sub numele de Sisi, a poposit în această vilă, care, de atunci, îi poartă numele. În timpul șederii la vilă, împărăteasa a primit-o în vizită pe regina Elisabeta I a României, cunoscută sub pseudonimul literar de Carmen Sylva.

Legenda spune că împărăteasa a botezat atunci fiica unui cioban din zonă, căruia i-a dăruit un inel cu piatră de rubin. Potrivit ministrului Gheorghiu, limita pentru fiecare proiect a fost de 2 milioane de euro, și valoarea proiectelor „se apropie de această sumă în parte la fiecare”.

PARTENERI - GSP.RO Scandaluri neștiute de la Hollywood! De la perversiunile cuplului Angelina Jolie-Brad Pitt la invitația pe iacht a Pamelei Anderson

PARTENERI - PLAYTECH 'România va fi cucerită de Rusia' - Previziunea îngrijorătoare care urmează să vină peste câteva luni

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2020. Leii se pot considera un model pentru cei din jur, mai ales cei care îi cunosc bine

Telekomsport Ies la iveală detalii terifiante! Celebra balerină, dezmembrată şi dizolvată în acid sulfuric. Poliţia are un suspect