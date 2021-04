„Au trecut aproape 100 de zile de când am fost ales (…) în care nu am primit atribuţii şi nu am putut să fac decât mici analize pe care aş fi putut să le fac stând acasă pe canapea, câutând pe internet. Asta este tot ce am putut să fac în 100 de zile la Primărie, pentru că PNL şi Nicuşor Dan nu şi-au ţinut cuvântul şi nu şi l-au ţinut până astăzi, ăsta este adevărul adevărat”, a declarat, duminică, la Pro TV Plus, Vlad Voiculescu.

Voiculescu susţine că „viceprimarul Horia Tomescu, care este medic, încă nu are dreptul de semnătură pentru a se ocupa, printre altele, de spitalele din Bucureşti care au aceeaşi conducere, de pe vremea doamnei Firea, a domnului Oprescu”. „Sunt mandate aproape fără final, fără sfârşit”, a adăugat Voiculescu.

Vlad Voiculescu a spus că nu regretă plecarea la Ministerul Sănătăţii.

”Am considerat că a fost o decizie bună să merg la Guvern, la Ministerul Sănătăţii acolo unde puteam să fac mai multe”, a mai declarat Voiculescu.

În decembrie 2020, Vlad Voiculescu a renunţat la funcţia de viceprimar al Capitalei, iar în locul său a fost numit Horia Tomescu.

Citeşte şi:

DIICOT a început urmărirea penală în cazul accesării datelor despre vaccinare de către consilierul lui Vlad Voiculescu

România a depășit Suedia în clasamentul morților COVID, în funcție de populație

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce face acum femeia care l-a părăsit pe Mihai Neșu! E halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Caz incredibil la Braşov. Fetiţă de doi ani înecată şi declarată moartă, observată după o oră că are puls

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Exclusiv. Vlad Voiculescu face dezvăluiri șocante: „Am primit mai multe amenințări cu moartea”

Telekomsport Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)