Să te uiți la posturile de televiziune rusești înseamnă, de câteva săptămâni încoace, să intri într-un univers paralel ciudat, în care prezentatori ipocriți și experți bine îmbrăcați relatează despre o „operațiune militară specială” de succes în Ucraina. Nu există război, ci doar eroici soldați ruși care apără patria, în timp ce au grijă să evite să-i vizeze pe civili.

Imaginile îngrozitoare de la Bucha au fost difuzate, dar telespectatorilor li se spune că scenele macabre au fost înscenate de oficialii ucraineni, cu ajutorul Occidentului.

„Acest lucru a fost făcut de profesioniști, probabil britanici. Sunt cei mai buni în domeniul operațiunilor de informare”, a declarat comentatorul Gevorg Mirzaryan. „[Ei știu cum] să plaseze corect cadavrele, să facă totul corect, să creeze o imagine frumoasă pentru conștiința necrofilă occidentală”, a adăugat acesta.

This ridiculous conspiracy theory has now been picked up by Russian TV



Talk show host Olesya Loseva suggests that Bucha was chosen for the West’s „egregious accusation against Russia” because Biden recently called Putin a „butcher”, so the word „should be clear to Americans” https://t.co/PZwUmHtKXK pic.twitter.com/uQcsupiHlC