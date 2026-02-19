Ciclon peste România: ninsori și ger în weekend

Un nou ciclon va afecta România la sfârșitul săptămânii, a anunțat miercuri seară directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

Potrivit specialistului ANM, „în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Weekendul va fi foarte rece, cu nopți geroase: -15… -10 grade Celsius, în special în depresiuni și în Moldova. În Capitală, ne așteptăm la temperaturi de -7, chiar -8 grade Celsius“.

Joi, 19 februarie, vremea se încălzește ușor în vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor ajunge la 10… 12 grade Celsius, mai ales în Banat și Oltenia. În Muntenia, Dobrogea și Moldova, maximele vor fi mai scăzute, de aproximativ 2… 3 grade Celsius.

Însă masele de aer cald vor aduce precipitații, urmate de un nou val de aer rece, care va genera ninsoare în noaptea de vineri spre sâmbătă. „Un nou ciclon se va forma și va aborda zona țării noastre, astfel încât precipitațiile sub formă de ploaie, odată cu pătrunderea masei de aer rece, vor deveni ninsoare“, a explicat Mateescu la Antena 3 CNN.

Încălzire bruscă după 24 februarie

După un weekend cu temperaturi extrem de scăzute, vremea se va schimba radical.

„Vestea bună este că după data de 24 februarie ne așteptăm la o încălzire semnificativă, cu temperaturi de 14… 18 grade Celsius în regiunile extracarpatice“, a declarat directorul ANM.

Acest fenomen va fi însoțit de riscul unor inundații, din cauza stratului consistent de zăpadă care se va topi rapid. „Atenție la stratul de zăpadă consistent! Precipitațiile lichide posibile și încălzirea vremii pot genera acumulări de apă și situații de inundații. Se vor emite alertele hidrologice, ținând cont de cumulul de factori: topirea zăpezii, precipitațiile lichide asociate și temperaturile ridicate“, a avertizat Mateescu, care a concluzionat că finalul de iarnă va fi unul cald.

Meteorologii au emis miercuri noi avertizări cod galben și cod portocaliu de ninsori și intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de județe și în București.

Traficul feroviar, aerian și rutier din România a fost perturbat miercuri, din cauza ninsorilor abundente, a viscolului și a copacilor căzuți, iar multe școli au fost închise.

Marți, Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip cod portocaliu de ninsori în București și alte 12 județe, iar Elena Mateescu, a vorbit despre cel mai sever episod de iarnă din acest sezon. Tot marți, ANM a emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.



