Pasagerii au împins un autobuz STB împotmolit

Societatea de Transport București (STB) a transmis că, în contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală.

„Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice”, menționează STB într-o postare pe rețeaua X.

Pentru preluarea fluxurilor de călători de pe traseul Ghencea-Piața Presei, s-a format linia navetă de autobuz 641, iar pentru preluarea călătorilor de pe traseul Depoul Militari – Piața Danny Huwe s-a format linia navetă de autobuz 625.

De asemenea, miercuri dimineață pasagerii au împins un autobuz STB împotmolit, la Băneasa.

Foto: Meteoplus/Facebook

Două avertizări Cod roșu de ninsoare abundentă pentru județul Ilfov și municipiul București

Meteorologii au emis miercuri dimineața două avertizări nowcasting Cod roșu de ninsoare abundentă pentru județul Ilfov și municipiul București, valabile până la ora 8.20.

Potrivit specialiștilor ANM, s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoare continuă, fiind așteptat un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri.

De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a trimis un mesaj RO-Alert în care oamenii au fost îndemnați să evite să iasă cu mașina.