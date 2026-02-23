Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Banat

În Banat, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima zi din interval, media regională a temperaturilor va fi de 13 grade, va scădea la 10 – 11 grade, în perioada 24 – 26 februarie, iar din 28 februarie şi până pe 6 martie, media zilnică a valorilor maxime se va menţine la valori de 15 – 16 grade, urmând să scadă iar, în ultimele zile din intervalul de anticipaţie.

Media temperaturilor minime va fi de 2 – 4 grade, în primele zile, va scădea la valori în jurul a -2 grade, în 26 şi 27 februarie, iar ulterior va reveni la valori în jurul a 3 grade. Vor fi precipitaţii în perioada 23 – 25 februarie, cu o probabilitate în creştere şi după data de 4 martie.

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Crișana

În Crişana, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. Media regională a valorilor maxime va fi de 9 grade, în perioada 23 – 26 februarie, va urca la 14 – 16 grade din 28 februarie şi până pe 6 martie, şi va scădea uşor în ultimele zile din intervalul de anticipaţie.

Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între un grad şi 4 grade, în primele zile, va scădea la valori în jurul a -3 grade, pe 26 şi 27 februarie, iar ulterior va reveni treptat în jurul a 3 grade. Precipitaţii se vor semnala în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creştere şi după 4 martie.

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Transilvania

În Transilvania, media temperaturilor maxime va fi de 6 grade, în perioada 23 – 26 februarie, iar spre final de februarie şi în prima decadă a lunii martie se va încălzi.

Astfel, sunt prognozate maxime în general peste 10 – 12 grade în cea mai mare parte a regiunii. Variaţii semnificative sunt estimate în evoluţia regimului termic nocturn, de la o medie a temperaturilor de 0 – 2 grade, în primele nopţi, se va ajunge la valori apropiate de limita gerului, respectiv -8 grade, în 27 februarie, iar ulterior tendinţa va fi de creştere treptată, urmând să se atingă valori în jurul a zero grade după data de 4 martie.

Se vor semnala precipitaţii în perioada 23 – 25 februarie, cu probabilitate în creştere şi după 4 martie.

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Maramureș

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Moldova

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi de 6 grade, în primele două zile ale săptămânii, va scădea în 25 şi 26 februarie la 3 – 4 grade, iar ulterior se va încălzi treptat, astfel că, pentru finalul lunii februarie şi în prima decadă a lunii martie, sunt estimate temperaturi peste normalul climatologic al perioadei, respectiv valori în general peste 10 grade în cea mai mare parte a regiunii.

Media temperaturilor minime va fi de la -2 la 0 grade, cu valori mai scăzute în perioada 26 – 28 martie când vor oscila, în general, între -6 şi -4 grade.

Se vor semnala precipitaţii în zilele de 23, 24 şi 25 februarie şi posibil după data de 6 martie, când prezenta estimare indică o probabilitate în creştere.

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Dobrogea

În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 7 – 9 grade, în primele zile ale săptămânii, după care vor scădea, în 26 februarie, la 3 – 4 grade, iar ulterior tendinţa va fi de încălzire treptată. Astfel, începutul de martie va aduce valori, în general, de peste 10 grade.

Media temperaturilor minime va fi de 0 – 2 grade, cu valori mai scăzute în perioada 26 – 28 martie când vor fi între -4 şi -2 grade.

Precipitaţii sunt prevăzute în zilele de 23, 24 şi 25 februarie, posibil şi după 6 martie.

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Muntenia

În Muntenia, până spre finalul lunii februarie, valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie zilnică a maximelor de 4 – 8 grade.

Încălzirea estimată pentru începutul lunii martie, va însemna pentru această regiune o creştere a temperaturilor maxime peste normalul climatologic al intervalului din calendar, respectiv o medie de 12 – 14 grade.

Variaţii semnificative sunt estimate în evoluţia regimului termic nocturn, astfel că de la o medie a temperaturilor de zero grade în primele două nopţi, se va ajunge la valori cuprinse între -6 şi -4 grade, în perioada 26 – 28 februarie, iar ulterior tendinţa va fi de creştere treptată, urmând să se atingă valori, în general, pozitive, de la un grad la 2 grade, după 6 martie. Temporar, vor fi precipitaţii în 23, 24 şi 25 martie, cu o probabilitate în creştere şi spre finalul intervalului de anticipaţie.

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026, în Oltenia

Cum va fi vremea în intervalul 23 februarie – 8 martie 2026 la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 23 februarie – 23 martie 2026.

