Fum gros, pasageri care fug și zboruri suspendate

Potrivit publicației britanice Daily Mail, există relatări potrivit cărora aeroportul ar fi fost lovit de o dronă iraniană, în contextul atacurilor lansate de Teheran în regiune după bombardamentele americano-israeliene.

Imaginile apărute online surprind oameni care se grăbesc spre ieșiri și zone în care fumul a intrat în clădire. În paralel, mai multe companii au început să anuleze sau să redirecționeze curse, iar traficul aerian în zonă a fost dat peste cap.

Autoritățile au anunțat suspendarea tuturor zborurilor atât pe Dubai International Airport, cât și pe Al Maktoum International Airport, până la o nouă notificare. Pasagerii sunt sfătuiți să nu se deplaseze spre aeroport și să țină legătura cu companiile aeriene.

Dubai confirmă oficial „daune minore” și patru răniți

Dubai Airports a transmis, prin Dubai Media Office, că „o hală/concourse” de la DXB a suferit „daune minore” într-un incident. Echipele de intervenție au fost activate imediat și au lucrat împreună cu autoritățile competente. Patru angajați au fost răniți și au primit îngrijiri medicale.

Incidentul de la DXB a venit în timpul loviturilor iraniene de represalii în statele din Golf, după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. În aceeași relatare apar și alte episoade din Dubai, inclusiv incendii provocate de resturi în urma interceptărilor aeriene.

Atac masiv americano-israelian împotriva Iranului

Incidentul de la DXB vine în aceeași noapte în care regiunea a fost zguduită de un lanț de atacuri și contraatacuri. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat oficial că a început Operațiunea „Epic Fury” pe 28 februarie, la ordinul președintelui american Donald Trump.

După atacurile asupra Iranului, Iranul a lansat represalii în mai multe state din Golf și către ținte americane din regiune, iar mai multe spații aeriene au fost afectate. Reuters notează că loviturile au ajuns și la infrastructură civilă, inclusiv în Dubai, unde aeroportul a avut avarii minore și au existat patru răniți.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Fiica, ginerele și nepotul ayatollahului au fost și ei uciși. Autoritățile au acordat populației șapte zile libere și au declarat 40 de zile de doliu național.

Cel puțin 200 de persoane au fost ucise în atacurile SUA-Israel asupra Iranului. Presa de stat iraniană a raportat oficial 201 morți și peste 700 de răniți. Printre cele mai grave incidente se numără un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului (Minab), unde au fost raportate zeci de victime.

Nu doar Dubai: un mort și șapte răniți la aeroportul din Abu Dhabi

Și Abu Dhabi a raportat un incident la Zayed International Airport. Sky News scrie că o persoană a murit și alte șapte au fost rănite, pe fondul acelorași evenimente care au blocat zboruri în regiune.

Un grup format din 28 de elevi din județul Vrancea a rămas blocat în Dubai, în urma deciziei autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU) de a închide complet spațiul aerian.

Cei care au zboruri prin Dubai sau conexiuni în regiune sunt rugați să verifice statusul cursei direct la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport. În astfel de situații, anulările și redirecționările se schimbă de la o oră la alta, iar aeroporturile pot limita accesul în terminale.

Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare"
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Rezultatele Loto 6/49 din 1 martie 2026. Report de 10,78 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Rezultatele Loto 6/49 din 1 martie 2026. Report de 10,78 milioane de euro la Joker, categoria I
Cum a apărut Theo Rose la concertul Lidiei Buble de la Sala Palatului. Nimeni nu a recunoscut-o. „Am rămas mută. Nu știam cum să reacționez”
Stiri Mondene 09:39
Cum a apărut Theo Rose la concertul Lidiei Buble de la Sala Palatului. Nimeni nu a recunoscut-o. „Am rămas mută. Nu știam cum să reacționez”
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei, Victor. Tânărul se află în Abu Dhabi, acolo unde au existat explozii în urma atacului iranian
Stiri Mondene 09:00
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei, Victor. Tânărul se află în Abu Dhabi, acolo unde au existat explozii în urma atacului iranian
Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
