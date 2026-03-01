Potrivit publicației britanice Daily Mail, există relatări potrivit cărora aeroportul ar fi fost lovit de o dronă iraniană, în contextul atacurilor lansate de Teheran în regiune după bombardamentele americano-israeliene.

Imaginile apărute online surprind oameni care se grăbesc spre ieșiri și zone în care fumul a intrat în clădire. În paralel, mai multe companii au început să anuleze sau să redirecționeze curse, iar traficul aerian în zonă a fost dat peste cap.

Autoritățile au anunțat suspendarea tuturor zborurilor atât pe Dubai International Airport, cât și pe Al Maktoum International Airport, până la o nouă notificare. Pasagerii sunt sfătuiți să nu se deplaseze spre aeroport și să țină legătura cu companiile aeriene.

Dubai confirmă oficial „daune minore” și patru răniți

Dubai Airports a transmis, prin Dubai Media Office, că „o hală/concourse” de la DXB a suferit „daune minore” într-un incident. Echipele de intervenție au fost activate imediat și au lucrat împreună cu autoritățile competente. Patru angajați au fost răniți și au primit îngrijiri medicale.

Incidentul de la DXB a venit în timpul loviturilor iraniene de represalii în statele din Golf, după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. În aceeași relatare apar și alte episoade din Dubai, inclusiv incendii provocate de resturi în urma interceptărilor aeriene.

Atac masiv americano-israelian împotriva Iranului

Incidentul de la DXB vine în aceeași noapte în care regiunea a fost zguduită de un lanț de atacuri și contraatacuri. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat oficial că a început Operațiunea „Epic Fury” pe 28 februarie, la ordinul președintelui american Donald Trump.

După atacurile asupra Iranului, Iranul a lansat represalii în mai multe state din Golf și către ținte americane din regiune, iar mai multe spații aeriene au fost afectate. Reuters notează că loviturile au ajuns și la infrastructură civilă, inclusiv în Dubai, unde aeroportul a avut avarii minore și au existat patru răniți.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Fiica, ginerele și nepotul ayatollahului au fost și ei uciși. Autoritățile au acordat populației șapte zile libere și au declarat 40 de zile de doliu național.

Cel puțin 200 de persoane au fost ucise în atacurile SUA-Israel asupra Iranului. Presa de stat iraniană a raportat oficial 201 morți și peste 700 de răniți. Printre cele mai grave incidente se numără un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului (Minab), unde au fost raportate zeci de victime.

Nu doar Dubai: un mort și șapte răniți la aeroportul din Abu Dhabi

Și Abu Dhabi a raportat un incident la Zayed International Airport. Sky News scrie că o persoană a murit și alte șapte au fost rănite, pe fondul acelorași evenimente care au blocat zboruri în regiune.

Un grup format din 28 de elevi din județul Vrancea a rămas blocat în Dubai, în urma deciziei autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU) de a închide complet spațiul aerian.

Cei care au zboruri prin Dubai sau conexiuni în regiune sunt rugați să verifice statusul cursei direct la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport. În astfel de situații, anulările și redirecționările se schimbă de la o oră la alta, iar aeroporturile pot limita accesul în terminale.

