La Amman, capitala Iordaniei, țară care a făcut pace cu Israelul în 1994, dar unde o mare parte a populației este propalestiniană, peste 6.000 de oameni au mărșăluit în centrul capitalei, în timp ce alte mii s-au adunat în apropierea Ambasadei Israelului.

Protestatarii și-au exprimat sprijinul pentru Hamas, îndemnând grupul terorist să atace Israelul cu rachete și să comită atacuri sinucigașe la Tel Aviv.

„Aduceţi atentatori sinucigaşi la Tel Aviv”/ „Suntem armata voastră” a fost scandarea favorită a mulțimilor.

Mii de manifestanți s-au adunat și în Egipt, unde oamenii au cerut încetarea bombardamentelor. Ei au mers la moscheea Al-Azhar, una dintre cele mai vechi din lume, în timp ce alții s-au adunat în piața centrală Tahrir.

A large anti-Israel demonstration is taking place at the Al-Azhar Mosque and University in Cairo



Its the most influential university for Islamic thought in the world & one of the most important places for the Muslim Ummah (global community)

