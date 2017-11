Pe 31 octombrie, Alice Peneacă a împlinit 26 de ani. Soțul ei, Bobby Păunescu, era la București în timp ce fotomodelul era peste Ocean. Vor recupera însă printr-o vacanță.

Bobby Păunescu, prezent la Interviurile Libertatea Live, a spus că cel mai probabil va merge cu soția sa într-o vacanță, în contul zilei ei de naștere pe care n-au putut s-o petreacă împreună. „Ea era la Los Angeles, din păcate nu am putut să fim împreună, ea lucra acolo, avea un job pentru un brand important, eu trebuia să fiu la București pentru că lucram la o tranzacție importantă pentru domeniul meu de activitate, dar la un moment dat sperăm să recuperăm cu o vacanță sau într-un fel”, a spus producătorul.

Soția sa, un fotomodel foarte apreciat peste hotare, face și cursuri de actorie peste Ocean și este foarte probabil ca, după ce le termină, să fie și actriță în filmele soțului ei, cum s-a mai întâmplat, de altfel. „Deocamdată are succes în ceea ce face, ca model. Lucrurile trebuie să meargă natural, nu cred în lucrurile forțate. Atunci când sunt forțate, nu funcționează, se blochează la un moment dat. Am distribuit-o deja în Palatul Pionierilor care a fost selecționat la Sundance, cel mai important festival de film din America, iar filmul a fost un experiment cu elevi toți, mai puțin doi-trei, ai școlii de actorie pe care am reușit să o facem. Și a mers foarte bine”, a mai spus Bobby Păunescu.



La scurt timp după nuntă, Alice Peneacă s-a mutat la New York unde are multe contracte pentru meseria Distanța nu îl sperie însă pe omul de afaceri: „Experiența mea a fost cam în general de genul ăsta. Are părțile ei bune și părțile rele. Părțile rele sunt desigur pe lângă distanță, comunicarea e mai greoaie. Dar există și părțile bune: revederea, așteptarea, să mențină și să prelungească povestea de dragoste”.

Unde mai pui că Bobby Păunescu are în familie un exemplu de stabilitate în căsnicie: părinții lui au împlinit recent 51 de ani de căsătorie. „Nu întotdeauna găsești situația asta. Și cum spuneam, dacă soții sunt nefericiți, automat stau dintr-o obligație, oricare ar fi ea, asta înseamnă o minciună. Pleacă de acasă și deja ți-e ușor să duci mai departe minciuna în domeniul tău de activitate. Și cred că asta dăunează”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește zvonurile despre un posibil divorț, omul de afaceri spune că nimic nu este adevărat, relația cu Alice Peneacă este foarte bună.