EXCLUSIV/ Borcea a vândut pentru Protecția Copilului mai mult gaz decât consumă un spital!

Cum poate consuma un centru comunal de asistență socială de 3 ori mai mult GPL de la Borcea decât un spital municipal de 6 ori mai mare!

Borcea și-a crescut comerțul cu GPL tocmai pentru că o firmă turcească mare îi dă târcol.

Tranzacția poate depăși 100 de milioane de euro, cam atât cât e cifra lui de afacere pe un an!

Afacerile lui Borcea cu statul au crescut în anii de detenție: de la 204.000 de lei în 2013, la 5,4 milioane de lei în 2017.

Un mic centru de asistență socială din Călărași consumă de 3 ori mai mult GPL de la Borcea decât un spital municipal de 6 ori mai mare!

Afaceri ciudate și la un centru pentru bătrâni din Neamț: țigări, medicamente de la firma fiicei șefului CJ Neamț și acum mult gaz de la Borcea.

Poșta Română, Compania de Drumuri, CFR, RATB și RAAPPS sunt pe lista clienților lui Borcea.

Borcea nu neagă oferta de la turci, dar spune că ”acum nu vând nimic”.

De când a ieșit, săptămâna trecută, din penitenciar, Cristian Borcea e plecat din țară.

Prietenii știu că e în Antalya, la all-inclusive.

“Sunt în vacanță. Am ieșit cu ăștia mici”, a explicat Borcea la telefon, întrebat despre tranzacțiile sale, care l-au făcut mai bogat decât era înainte de condamnare.

Fostul acționar de la Dinamo negociază o mare lovitură, vânzarea celei mai importante afaceri pe care o are în portofoliu!

A vândut olandezilor de la Primagas firma cu 35 de milioane de euro și a răscumpărat-o cu 1 milion!

“Negocierile pentru vânzarea Gaspeco L&D sunt în plină desfășurare. Este secretul lui Polichinelle în piață. În pole-position se află cea mai mare firmă din Turcia, Aygaz. Până la finele lui iulie se ia o decizie”, susține o sursă din piața de GPL.

Aygaz este o firmă din Turcia care face parte din grupul ce deține Arctic Găiești.

Nu ar fi prima dată când Borcea își vinde unor străini, pe superbani, afacerea cu gaz.

Acum 10 ani, firma olandeză Primagas a cumpărat de la el compania Crimbo Gas cu 35 de milioane de euro.

Primgas a luat o țeapă îngrozitoare.

“La scurt timp, am răscumpărat afacerea înapoi cu un milion de euro, după ce îmi dăduseră 35 de milioane de euro! Nu au știut ce să facă cu businessul. Eu asta fac din 1989”, explică omul de fotbal.

Recunoaște negocierile, dar spune că ”acum firma nu se vinde”!

Din Turcia, Borcea neagă vânzarea Gaspeco, nu și negocierile:

„Nu vând firma. Cum s-o vând acum, când am ieșit?! M-am gândit la un moment dat, am negociat, dar am renunțat la idee. Evident, în afaceri totul e de vânzare, dar momentan, acum, firma asta nu se vinde. Am avut ofertă să o dau cu 350 de milioane de euro înainte de a intra la închisoare și o dau acum?!”.

Ca să-și crească afacerile, Borcea și oamenii lui au vânat orice contract.

100 de milioane de euro este suma minimă pe care Borcea o poate obține din vânzarea firmei dacă acceptă oferta dinspre turci

Gaz pentru penitenciar, judecători, procurori și polițiști

Specializată în distribuția de gaz petrolier lichefiat (GPL), firma Gaspeco L&D e deținută în proporții egale de mama lui Borcea, Elena, și de omul de afaceri Corneliu Gâdoiu.

În anii în care Borcea a fost închis, compania a avut un profit însumat de 56 de milioane de euro și o cifră de afaceri de 350 de milioane de euro.

În aceeași perioadă, contractele lui Gaspeco cu statul român au crescut rapid.

Firma lui Borcea a vândut gaz inclusiv penitenciarului Poarta Albă, unde condamnatul din Dosarul Transferurilor a fost închis, dar pe lista clienților care s-au încălzit cu GPL de la Gaspeco se mai află Tribunalele din Arad și Brăila, Parchetul din Buzău și Tulcea, IJP Constanța, instituții de jandarmi și grăniceri.

Patru centre de copii din Călărași: jumătate de milion de euro!

Dar cel mai important segment bugetar care a cumpărat GPL de la Borcea este cel de asistență socială.

Lider absolut al contractelor cu Borcea este Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul Călărași.

Ea folosește GPL pentru încălzirea centrelor din județ unde alimentarea cu gaz natural nu a ajuns.

“Nu toate cele 12 centre au încălzire pe GPL, sunt vreo patru care folosesc”, a declarat pentru Libertatea Lavinia Grosu, directorul adjunct al DGASPC.

Cele patru centre înghit, însă, cantități importante de gaz petrolier lichefiat comercializat de compania lui Borcea.

Conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziție Publică (SEAP), în doar trei luni, martie-iunie 2017, DGASPC Călărași a cumpărat de la Gaspeco produse în valoare de 520.000 de euro!

Consum paradoxal la Plătărești

Cea mai mare instituție din județul Călărași este Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Plătărești.

Potrivit administratorului centrului, Vasile Gheorghe, gazul necesar pentru asigurarea încălzirii și a apei calde se ridică la “4 miliarde de lei vechi pe an”.

Asta înseamnă 400.000 de lei pe an, aproape 100.000 de euro, pentru o suprafață de 1.200 de metri pătrați.

Libertatea a făcut o comparație cu Spitalul Municipal din Calafat, un alt client mare al lui Borcea.

La Calafat, suprafața spitalului e de 7.400 de metri pătrați, de 6 ori mai mare decât a centrului de la Plătărești, dar consumul e de trei ori mai mic!

Directorul Consiliului de Administrație al spitalului, Radu Drăghici, spune că “am făcut un acord cu firma Gaspeco pentru a ne furniza combustibil pentru mai mulți ani. Avem centrale la fiecare etaj și consumăm pe an în jur de 60.000 de litri de gaz lichefiat”.

La prețul zilei, spitalul din Călărași consumă de 141.000 de lei.

La Plătărești se consumă de 400.000 de lei.

Directoarea DGASPC Călărași, Doinița Nicolae, nu a putut fi contactată pentru a explica sumele mari plătite de direcție pentru gaz.

Țigări, medicamente și gaz pentru bătrâni

Plătărești din Călărași nu e, însă, singurul centru de asistență socială care primește anual cantități impresionante de gaz de la firma lui Cristian Borcea.

În județul Neamț, la Bozieni, se află un alt centru de îngrijire a bătrânilor care a intrat în atenția presei centrale după ce sistemul SEAP a scos la iveală achiziții ciudate de țigări din bani publici.

Directoarea Iulian Mihu a explicat că pachetele de țigări erau folosite să calmeze nervii pacienților sensibili.

Nu era singura afacere ciudată derulată la micuțul centru.

Anterior, un control al Agenției Naționale de Integritate depistase achiziții de medicamente de la firma deținută de fiica președintelui de atunci al Consiliului Județean Neamț, Vasile Pruteanu, în subordinea căruia se află centrul Bozieni.

Contactată de Gazetă, aceeași directoare Iuliana Mahu susține acum că încălzirea centrului e făcută din trei rezervoare imense de GPL care trebuie umplute o dată la o lună pe toată perioada iernii: “Nu știu să vă dau o cifră exactă pentru cât consumăm”.

În total, arată datele oficiale din SEAP, centrul din Bozieni a cumpărat de la firma lui Borcea gaz în valoare totală de 198.445 de lei, echivalentul a 43.000 de euro, în decurs de doar un an.

Asta înseamnă aproape 90.000 de litri de GPL, cu 30.000 de litri mai mult decât are nevoie anual spitalul municipal din Calafat, un oraș cu 20.000 de locuitori!

Cristian Borcea nu are o explicație pentru apetitul spre GPL arătat de centrele de asistență socială și nici pentru creșterea rapidă a contractelor cu statul din ultimii ani.

“Nu știu nimic despre contractele cu DGASPC. Am o grămadă de clienți. Am benzinării, am mall-uri. Am peste 8.000 de rezervoare. Sunt cel mai mare din țară. Oricum, afacerile mele cu statul sunt nesemnificative”, spune Borcea.

TOP 10 CLIENȚI DE STAT AI LUI BORCEA ÎN PERIOADA 2015-⁠2017

2.380.300 de lei – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

1.251.760 de lei – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

618.000 de lei -⁠ Compania Națională Poșta Română S.A.

585.000 de lei –⁠ Compania Națională de Căi Ferate „CFR” -⁠ SA

571.552 de lei -⁠ Spitalul Municipal Calafat, Dolj

289.390 de lei – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

212.190 de lei -⁠ Spitalul Orășenesc Segarcea, Dolj

198.445 de lei -⁠ Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni, Neamț

140.700 de lei -⁠ Muzeul Național George Enescu, București

78.685 de lei -⁠ Liceul Teoretic Emil Racoviță Techirghiol, Constanța

