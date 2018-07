Libertatea a publicat azi al doilea episod al investigației referitoare la Gaspeco L&D, firma de gaz lichefiat controlată de Cristi Borcea.

În cei patru ani de închisoare ai lui Borcea, firma s-a dezvoltat, dinamovistul având azi o propunere importantă, de peste 100 de milioane de euro, de la colosul turc Aygaz, parte a unui holding ce deține în România și Arctic Găești.

Borcea e deranjat că Libertatea a scris că firma lui are și afaceri cu statul, deși mult minoritare în totalul businessului.

Printre ele: un contract de 520.000 de euro cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul Călărași.

Un singur centru social din Călărași, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Plătărești, consumă GPL de la Borcea de trei ori mai mult decât spitalul din Calafat, care e de 6 ori mai mare, spitalul luând și el gaz de la Gaspeco L&D.

După articolele din Libertatea, Borcea a sunat din străinătate, unde se reface după ieșirea din închisoare.

Ziarul îl contactase și înainte și oferise declarații.

El nu contestă cifrele, însă consideră că sensul relatării nu este corect în ceea ce-l privește.

”-Sunteți supărat, domnule Borcea?

-Da, și am de ce. Eu nu m-am ocupat de afaceri în acești patru ani. Am plătit primul prejudiciul din dosarul Transferurilor și tot eu am stat cel mai mult în închisoare!

-Nu vă supărați, nu e vorba acum de dosarul Transferurilor. Libertatea nu vă acuză de o infracțiune, relatează despre afacerea cu gaz.

-Fac afaceri cu butelii de dinainte de 1989. Și asta am făcut după, vreme de 25 de ani. Nu e nicio rușine, că e muncă cinstită!

-Nu vă acuză nimeni.

-Ba da, așa cum scrieți rezultă că m-am îmbogățit din afaceri cu statul.

-Nu. E precizat clar că doar 1% sunt afaceri cu statul din total.

-Exact, corect! Eu vând butelii de GPL peste tot în țară, în mii de centre. Nu eu, directorii mei. Vreme de patru ani, nu m-am ocupat de această afacere. Gândiți-vă omenește, acum, îmi era mie în pușcărie de afaceri cu GPL? Sunt oameni angajați. Iar contractele cu statul sunt luate pe SEAP. Nu se întâlnesc directorii mei cu șefii de instituții, totul e licitație publică pe SEAP.

-…

-Și mai e ceva. Am 7 copii și rezultă că mă îmbogățesc din afaceri cu centrele de copii.

-Sunt 530.000 de euro cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Călărași.

-Da, dar nu am știut. Încă o dată: sunt sincer cu voi, nu doar că nu m-am ocupat în ultimii patru ani, dar nu mă ocup de nimic în următorul an, pentru că sunt inapt.

-În ce sens sunteți inapt?

-Mă duc la terapie psihiatrică la Geneva, am programat deja! Dorm două ore pe noapte, iau patru, cinci medicamente, nu mă interesează afacerile, vreau să mă refac după experiența închisorii. Visez și acum șobolani, acesta este adevărul!

-Deci nu vă veți implica nici în afacerea cu GPL, nici la Dinamo?

-În nimic nu mă implic până când nu mă refac! Directorii să facă afacerea că de aia îi plătesc, asociatul e și el acolo, eu mă duc la Geneva, în Elveția, că vreau să mă fac bine.”

