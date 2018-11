'Voiam o pisicuță de rasă. Înainte de Molly aveam o birmaneză pe care am iubit-o foarte mult și îmi doream una la fel. Dar a venit ea în viața noastră. A găsit-o o prietenă pe stradă și era cât o palmă. Am luat-o, am zis că ea și Molly vor fi ca două surori', povestește Paula Chirilă în cadrul emisiunii 'Stăpânii vedetelor', de la Antena Stars.

În timp ce în ziua de azi mulți copii au telefoane mobile chiar înainte de a merge la școală, Paula Chirilă este drastică atunci când vine vorba de fiica ei , din acest punct de vedere. Actrița nici nu ia în calcul să-i cumpere Carlei un telefon mobil, spunându-i să se mulțumească cu faptul că o lasă să se joace la al ei.

Deși atrasă de gadget-uri și tot ce înseamnă tehnologie, fiica Paulei Chirilă are acces limitat la telefonul mobil. Mama ei este de părere că la cei 8 ani nu trebuie să stea cu ochii lipiți în telefon și tabletă, ci să facă cât mai multă mișcare.

