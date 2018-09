Laetitia Nguyen, în vârstă de 38 de ani, din Reims, Franța, a mers singură la altar și a schimbat singură jurăminte într-o ceremonie organizată pe pitoreasca insulă Santorini.

Ea și-a plănuit nuntă alături de iubitul ei, cu care avea o relație de trei ani, dar cu trei luni înainte de ceremonie, cei doi s-au despărțit. „Eu și logodnicul meu eram pe aceeași lungime de undă. Am vrut să facem un copil după nuntă și am avut multe planuri. Amândoi am vrut o nuntă intimă și minunată. Amândoi am fost foarte mândri că ne vom căsători și am fost foarte implicați în pregătirea zilei cea mare. Dar ne-am împărțit și nu știu de ce. Eu sunt încă foarte rănită și așa voi fi mult timp de acum încolo, dar viața este un dar și trebuie să mă bucur de el”, a spus Laetitia.

Și pentru că totul era deja plănuit, mireasa a decis să meargă mai departe cu planurile, dar fără mure. Nunta ei a fost prima căsătorie solo organizată în Santorini. Ceremonia a costat 18.000 de lire sterline, iar rochia puțin peste 3.000 de lire sterline. „Nu poți șterge o zi, așa că am avut nevoie să o transform într-un lucru foarte pozitiv. Era exact ca o nuntă normală, dar fără mire”, susține franțuzoaica.

La ceremonie au participat în total opt oaspeți, părinții miresei, sora sa și logodnicul ei, și niște prieteni apropiați. Verigheta este un inel de tip camee antic, realizat prin 1900, iar Leticia îl poartă pe degetul mijlociu de pe mâna stângă.

Laëtitia este hotărâtă să meargă mai departe și cu planurile de a face copii, așa că și-a criogenat ovulele. „Sunt foarte mândră de mine însumi și incredibil de recunoscător familiei și prietenilor mei. A fost doar o chestiune de supraviețuire pentru mine. Aveam nevoie de ceva pozitiv din această zi pentru a uita de toată dramă din viața mea. Este întotdeauna umilitor să fii părăsit, dar este chiar mai rău înainte de o nuntă. Această ceremonie mi-a dăruit încrederea în sine. A fost renașterea mea', explică mireasa.

„Nimeni nu a vrut să se căsătorească cu mine, dar am vrut să mă căsătoresc cu mine pentru că sunt uimitoare și știu asta. Nu îmi este rușine. Unii oameni nu înțeleg. Alții au spus că este vorba de mine și a fost o decizie foarte mare și foarte curajoasă', mai spune Laeticia.

După nuntă, Laetitia a rămas în Santorini pentru câteva săptămâni.

Cazul franțuzoaicei nu este singular. În întreaga lume sunt multe persoane care apelează la astfel de gesturi. În Japonia există o agenție de turism care oferă ceremonie nupțiale pentru femei singure din 2014. De asemenea, în Statele Unite, un site numit I Married Me oferă truse pentru organizarea ‘auto-nunților’, iar în Canada, o agenție numită Marry Yourself Vancouver, organizează ceremonii pentru persoanele singure. „Singur este noul normal. Sărbătoriți-vă statutul solo!', se arată pe site-ul acestora. Anul trecut o femeie din Italia s-a căsătorit cu ea însăși într-o ceremonie la care a purtat rochie albă de mireasă, a avut un tort de nuntă cu trei nivele, domnișoare de onoare și 70 de invitați. De asemenea, în iulie o femeie din Australia s-a căsătorit cu ea însăși într-o ceremonie intimă, pe o plajă, în fața a trei prieteni apropiați. Linda Doktar este un antrenor de viață care susține dragostea de sine și s-a decis să facă ceremonia după ce despărțire dureroasă.

