Manuela Hărăbor și-a crescut singură fiul diagnosticat cu autism. Și acum e legată de el ca de un copil mic, deși a trecut de mult de vârsta majoratului, fiindcă boala îl face dependent de ea.

Actrița spune însă că Andrei o face să se simtă specială și că probabil aceasta a fost menirea sa, să aibă grijă de băiat și să-l facă fericit.

Actrița spune că este foarte credincioasă și i-a insuflat acest sentiment și fiului său, pe care-l împărtășește foarte des.

„Mergem împreună la biserică, îl împărtășesc. Niciodată nu a cerut ceva anume, se bucură doar la lucrurile mărunte. Și suferă mult când mă vede supărată, din diverse motive care nu au legătură cu el”, a adăugat vedeta.

Deși e mamă singură, Manuela Hărăbor mai spune că nu are motive să se plângă:

„E atâta suferință în jur, sunt cazuri mult mai grave! Autismul e diferențiat. Sindromul acesta are două laturi generale mari. Unul e Sindromul Asperger, în care copilul dezvoltă abilități fantastice într-un domeniu. Andrei nu are acest tip. El nu are ceva în care excelează. Dar mă bucur mai mult că el comunică cu noi, că a învățat să-și exprime sentimentele, să se uite în ochii noștri, să ne spună și să știe ce înseamnă te iubesc. Eu nu sunt nici pe departe o mamă eroină. Eu nu am fost singură, am avut ajutor în fiecare zi din partea părinților, a familiei și prieteni care mi-au venit în cale tocmai atunci în care nu mai vedeam o rază de soare”.