Artista a povestit că a ținut dietă și a apelat la un nutriționist. A ținut un regim personalizat care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus dintr-un motiv bine întemeiat.

În 2017, Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală la coloană. Binecunoscuta artistă a mărturisit că s-a temut că nu va mai putea merge vreodată.

„La mine, ceea ce a declanșat această nevoie a fost operația pe coloana vertebrală pe care am avut-o astă vară, care a fost extraordinar de complicată, am avut pareză 98% pe piciorul drept și atunci, m-am gândit că este momentul să fac ceva și să slăbesc. La clinica unde m-am recuperat, am aflat de la prietena mea, Ionela Preda, despre acest program unde ai la dispoziție un nutriționist, care este și endocrinolog, un kinetoterapeut, cu care fac gimnastică, dar o gimnastică controlată, astfel încât să nu pățesc ceva grav, să nu mă doară spatele, apoi, mai ai la dispoziție un psiholog și un fizioterapeut. Ea, Ionela, a reușit să mă facă să slăbesc 25 de kilograme și, evident, mă susține și în continuare să mai dau jos cele câteva kilograme pe care doresc eu să le mai dau jos și după aceea să mă mențin„, a povestit Monica Anghel, pentru Libertatea.

După operație, vedeta a avut numeroase restricții.

Monica Anghel nu exclude să apeleze și la serviciile unui medic estetician și, la nevoie, spune că se va lăsa pe mâna fostului ei soț Andrei Carandino și a actualei lui soții, care sunt singurii esteticieni în care are încredere.

„Eu îți mărturisesc că am fost acum câteva luni la Andrei și Ingrid Carandino, care-mi sunt foarte buni prieteni, sunt medici esteticieni și am încredere deplină în ei. Am și cumpărat o fiolă de botox și Andrei s-a uitat la mine și mi-a zis să mă încrunt, am făcut în toate felurile, după care mi-a zis să plec, că nu-mi trebuie așa ceva. O să vedem. Dacă, la un moment dat, o să mi se năzare să fac lucrul ăsta, o să-l fac„, a mai spus artista.