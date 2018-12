Dawn Cheetham, în vârstă de 43 de ani, s-a spânzurat în dresingul fetei sale. În 2014, Dawn Cheetham a fost diagnosticată cu cancer la sân. A făcut chimioterapie și a învins boala. Dar recent ea a simțit mari dureri la stomac și a crezut că boala s-a întors, potrivit dailymail.co.uk.

Pe 15 iulie, Dawn Cheetham s-a certat cu Jonathan Mellor, partenerul ei, care a preferat să iasă cu prietenii în oraș, în loc să-și petreacă seara cu ea. Femeia n-a mai răspuns la telefon și nici la ușa casei sale din Wardle, de lângă Manchester.

Dawn și Jonathan erau de 17 ani împreună și din 2010 aveau o fată.

„Dawn a fost o fată de viață, îi plăcea să râdă mult. Dar, în 2014 ea a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei la sân. A făcut tratament, s-a vindecat. Dar din cap nu i-a dispărut niciodată. Și era o mare problemă. Se gândea la orice crampă cât de mică la stomac la faptul că maladia i-a revenit”, a dezvăluit Jonathan.

La testele post-mortem s-a dovedit că nu avea cancer!

„Am ieșit cu prietenii în oraș, apoi l-am chemat pe tata, care m-a adus acasă. După ce am băut ceva și cu tata, m-am certat cu Dawn. M-am întors la bar, ca să mă calmez. M-am întors pe la 12 noaptea și n-am putut să intru în casă, fiindcă lăsase cheia în ușă. M-m gândit că a vrut să mă pedepsească și m-am culcat în mașină”, a adăugat acesta.

„Am pus scara și m-am urcat la fereastra de la dormitor, dar nu era deschis. Am încercat s-o sun, dar nu mi-a răspuns. M-am dus la părinții mei, nu m-am gândit nici un pic că aș avea de ce să-mi fac griji”, a mai precizat soțul ei.

Mama lui Dawn a venit și ea și a realizat că ceva e în neregulă. Jonathan s-a întors și el. „Când am ajuns acasă, a spart ușa. Am urcat în camera fetiței noastre și am găsit-o spânzurată”, a ]ncheiat bărbatul.

La testele ulterioare, s-a dovedit că Dawn era „curată”, nu mai avea nici urmă de cancer în corp!

