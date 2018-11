Oana va fi singura reprezentată a României din grupul creatorilor de conținut digital la nivel internațional. Ea va lua parte nu numai la festivitatea de premiere, ci și la petreceri și ceremonia covorului roșu, unde vor fi prezente cele mai importante nume ale industriei muzicale internaționale. De asemenea, ea este și singura româncă prezentă pentru a șasea oară la MTV Europe Music Awards, de data aceasta în calitate de blogger, dar și de digital marketing consultant & creator.

„Sunt onorată, fericită și extrem de nerăbdătoare să împart cu toți cei pasionați de muzică cele mai tari momente de pe covorul roșu și de la show-ul din Bilbao, mai ales că celebrele premii au creat dintotdeauna un spectacol impresionant, cu o super desfășurare de forțe. Este o onoare să reprezint România pentru a 6-a oară la MTV EMA, iar invitația primită mă face să mă simt de parca as fi primit si eu un premiu, având în vedere că urmează să îi văd pe scena MTV pe Alessia Cara, Panic! At the Disco, Bastille, Anne-Marie, Marshmello and Jack & Jack, Janet Jackson, Nicki Minaj, Halsey, Rosalía și bineînțeles, pe Hailee Steinfeld, gazda de anul acesta a MTV EMA!. Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson și Evan Ross se numără printre invitații speciali și vor înmâna deja celebrele trofee MTV!', spune Oana încântată.

Oana Tache a mai fost prezentă în 2009 la MTV EMA Berlin, în 2010 la Madrid, în 2013 la Amsterdam, în 2014 la Glasgow, în 2015 la Milano. De-a lungul timpului, Oana a realizat interviuri cu peste 400 de artiști internaționali, atât din zona mainstream, cât și din underground. Printre aceștia se numără Shakira, Katy Perry, Placebo, Jonas Brothers, Green Day, Tokio Hotel, Joss Stone, Pixie Lott, Elena Paparizou, Dima Bilan, Backstreet Boys, David Guetta, Shaggy, Armin Van Buuren, Faithless, FatBoySlim, Paul Van Dyk, Tiesto, Nina Kraviz, Sven Vath, ATB și mulți alții.

