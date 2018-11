„Cam frig pentru fizele cu mijlocul gol și blugii rupți, dar rabd, când e vorba de vreo combinație vestimentară FĂCUTĂ DE MINE, în care cred ! Am să va mai postez lucruri făcute de mine pe care le port și nu am spus că sunt creația mea .Va mulțumesc, pentru că zilnic primesc sute de mesaje, în care mă rugați să mă apuc de făcut haine, pe românește, ‘ ÎN STILUL OANA ZĂVORANU ?

Inconfundabil și Unic ! M-am hotărât, ca de la anu să va fac pe plac .Am făcut niște schițe, EU, SINGURĂ, că doar asta înseamnă să faci TU HAINE

Că după aia, o echipă de croitorese, se ocupă de tras la mașînă, e altceva, dar SCHIȚELE , IDEILE, TRENDUL, ELEMENTELE DISTINCTIVE CARE TE FACE DIFERIT ȘI UNIC, CONCEPTUL ȘI MATERIALELE, OBLIGATORIU TREBUIE SĂ ÎȚi APARȚINĂ ! HELOOOOOO ???

Aviz ‘marilor ceatoare de modă ‘ MY ASS, în viață cică, care nu știu nici măcar ce se coase prin atelierele lor dubioase, darămite să facă ele vreo schiță, vreun concept sau alt mizilic ‘ din ăsta ‘plictisitor ???

De aia, p**ea le poartă lor, vreo obositura de sulemeneală , aka cică creație de-a lor, că sunt și chinuite și mușcate rău de ‘talent, nebunele de ele. Bîte me bitch all over the place! To be continued…Love, Oana', a transmis Oana Zăvoranu, pe rețelele de socializare.

Oana Zăvoranu a încercat să le ofere fanilor un sfat util și să nu țină cont de toate părerile, ci de ceea ce important pentru organismul lor. Recent, vedeta și-a arătat disprețul pentru anumite tendințe în lumea influencer-ilor.

