Cătălina Gherasim a accesat fondurile start-up și a avut nevoie de mult curaj ca să-și pună în practică ideea de afacere. A avut succes, pentru că sătenii apreciază pizza și gogoșile delicioase pe care le prepară, pentru că tânăra din Pomârla spune că nu face rabat la calitate și respectă întocmai rețeta. Cei mai fideli clienți sunt, desigur, copiii, care apreciază preparatele delicioase. Pizzeria și gogoșeria, două într-una, face furori în comuna din nordul Botoșanilor, arată somaxtv.com. În plus, în oferta micii brutării se mai regăsește, evident, pâinea, dar și covrigii.

'Am lucrat în domeniul alimentaţiei publice, la un restaurant-pizzerie. Şi acolo am învăţat cum să prepar pizza, am văzut cam se ce cere. Mi s-a părut rentabil şi mi-aş fi dorit să am propria mea pizzerie. Dar atunci era doar un vis nebunesc, irealizabil, povestește Cătălina Gherasim, pentru adevărul.ro.

Făcea naveta și a durat câțiva ani până ce a aflat că există un program pentru mici afaceri. Așa a primit o finanțare de 44.000 de euro.

„Nu ştiam mare lucru despre aşa ceva. Credeam oricum că nu am nicio şansă. Eu, să deschid o afacere? Mi se părea ceva de vis. Şi mai ales la ţară. Cui îi spuneam, râdea. Cu toate acestea m-am hotărât într-o zi să încerc, doream mult să fac ceva cu adevărat pentru mine. Am apelat la un consultant, m-a ajutat şi m-am trezit că am fost acceptată. Nu-mi venea să cred, nu ştiam ce să fac. Mă apucase şi teama, dar am zis că trebuie să încerc, mai ales că visul meu devenea realitate, spune Cătălina Gherasim

Totul a fost posibil prin intermediul programul start-up, pe care Cătălina l-a accesat iar cu banii primiți și-a amenajat spațiul unde vinde astăzi pizza și gogoși.

Edilul localității Pomârla spune că-i încurajează pe tinerii din comună să-și deschidă mici afaceri, acesta fiind, spune primarul Dumitru Chelaru secretul dezvoltării economice la sat.