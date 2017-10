Victor Dobre, fost barman în clubul Colectiv, crede că tergiversarea procesului este intenționată. Merge însă mai departe și încearcă prin acțiunile asociației sale să determine lumea să nu dea uitării tragedia care a îndoliat România în noaptea de 30 octombrie 2015.



Victor Dobre, unul dintre oamenii care au sunat la 112 în primele momente ale dezastrului din Colectiv, a mers mai departe. Chiar dacă i-au rămas încă în minte imaginile groaznice din noaptea tragediei. A înființat o asociație și a continuat să lupte: „N-am mers la psiholog. Psihologul meu a fost acțiunile pe care am încercat să le fac ulterior ca să simt că n-am trecut degeaba prin asta”, spune tânărul.

Arsurile de pe mâini s-au vindecat. A mai rămas însă o durere care îi arde sufletul cu fiecare zi în care nu sunt pedepsiți vinovații. El a lucrat ca barman la Colectiv încă de la deschidere, după incendiu a dat declarații peste declarații autorităților, a participat la prezentările în instanță și nimic. Ziua în care cei care se fac vinovați de nenorocire își vor găsi pedeapsa pare tot mai îndepărtată. „ Nu văd cum se va finaliza dosarul într-un timp rezonabil. Plus că de la tribunalul militar practic n-am mai auzit nimic. Nici măcar nu știu când este termenul următor. Nu știu ce se întâmplă acolo. Mă tem să nu ajungă încă un dosar al Revoluției, având în vedere că până acum nu s-a concretizat nimic, suntem tot în fază preliminară, e adevărat, este un dosar greu, probabil și cei implicați sunt mulți și probabil ar fi trebuit să se miște cumva lucrurile”, povestește Victor.

Fostul barman de la Colectiv: „Treptat-treptat s-a revenit la ceea ce se întâmpla înainte”

Oricum, crede că tot ce s-a făcut din partea autorităților a fost un exercițiu de imagine, ca să liniștească populația. „Au fost trimiși în judecată cei de la Floreasca în luna octombrie. Ce să mai spunem? Ca acum când vor fi interviurile și discuțiile pe această temă, să se spună că totuși se mișcă ceva. Dar faptele și dosarul probabil că erau complete de mult timp. La anul, în preajma comemorării păstrează încă ceva și tot așa”, spune tânărul. Este foarte bine ancorat în ce se întâmplă, încearcă să afle din interior de ce lucrurile nu mers.

„Am auzit de curând că sunt la soluționarea dosarelor de autorizare ISU 20 de persoane care lucrează în total. Iar numărul de agenți comerciali, vă dați seama, este extraordinar de mare. Ca atare, nu văd cum se vor putea autoriza în curând atât instituțiile publice, cât și agenții comerciali, cât și toate aceste locuri care pot deveni periculoase. Treptat-treptat s-a revenit la ceea ce se întâmpla înainte. Eu am fost prin cluburile din București și am văzut că rar se mai ține cont de ce se ținea imediat după Colectiv, de numărul de persoane care intră, de faptul că incinta este la subsol și are o singură scară de lemn, de exemplu, care în cazul unui incendiu devine inutilă 100%”, mai spune Victor, care acum e atent la cu totul alte lucruri când intră într-un club.

„Am vorbit și cu un prieten de la Pompieri pe care l-am întrebat dacă mai au la fel de multe cazuri și mi-a spus că nu, lumea parcă începe să devină mai conștientă de pericole și să se ferească, dar asta e o urmare tot a muncii societății civile”, spune Victor, care crede că autoritățile au acționat haotic în urmă cu doi ani și nici acum nu sunt mai organizate.

Tânărul s-a angajat în turism și vrea să ducă o viață normală, chiar dacă acea noapte va rămâne vie în memoria sa pentru totdeauna: „M-am considerat norocos și mă consider în continuare norocos pentru faptul că am scăpat și că am fost cu un pas înaintea celor din spate care au murit. Un pas a fost diferența dintre noi. Și de asta încerc să fiu prezent în acest caz pentru an nu uita și pentru a nu pierde memoria lor pentru că au murit efectiv nevinovați.”